Este lunes, C5N hizo una recorrida por el Mercado de San Nicolás analizando los precios que se manejan para comparar el incremento en cuestión de días: este lunes, la carne sufrió un aumento del 10% y se espera que para este martes haya otro incremento del mismo porcentaje.

“Lamentablemente ha subido bastante esta semana y se esperan nuevos aumentos. Pese a ello, los clientes siguen consumiendo lo mismo y tiene las esperanzas de que todo mejores pero antes de comprar preguntan los precios. Hay mucha gente que se inclinó a los cortes más baratos”, señaló el carnicero del mercado en diálogo con el periodista Rafael García Palavecino.

Otra de los alimentos que sufrió una suba en los últimos días fue el pollo, que “va a tener un incremento de 5 o 10%”, según aseguró el carnicero.

Por otro lado, los quesos también sufrieron un incremento con un promedio del 30%. Frente a esta situación, la empleada del Mercado explicó que, si bien la gente sigue consumiendo el producto, “lo llevan en menor cantidad”. “Generalmente piden por plata y no por peso. Lo que tienen en la billetera”, aseguró.

Por los aumentos, venden yerba suelta: cuánto cuesta

Por otra parte, C5N se trasladó a Morón para recorrer el almacén de Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros, donde se venden de manera fraccionada productos como yerba y azúcar.

"Nunca había fraccionado un paquete. Sé que no está bien, porque bromatológicamente no corresponde. Pero lamentablemente prefiero que me multen y no dejar a un cliente sin poder endulzar su mate o su café", explicó a la cronista Mariela López Brown.

"Empecé con el azúcar, seguí con los cereales, con la avena. Trato de fraccionar lo puedo para que a la gente le alcance la plata", añadió Savore.

En su local, la yerba fraccionada se vende a $690 el kilo y el azúcar a $550.

En cuanto a los supermercados, se estima que los fabricantes aplicarán subas de entre 20 y 25% en los artículos que estaban dentro de los Precios Justos, para equiparar los valores de las góndolas a los que tienen esos mismos productos en los almacenes o autoservicios chinos, exentos de controles oficiales.

Milei explicó su plan económico: "El ajuste será sobre el Estado y no sobre el sector privado"

Este domingo, Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y, tal como había prometido, dio su discurso en las escalinatas del Congreso. Desde allí, habló sobre su plan económico: "El ajuste será sobre el Estado y no sobre el sector privado".

El Presidente advirtió sobre la posibilidad de una "hiperinflación" por la que será su "máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%", tras lo cual reiteró que "no hay solución alternativa al ajuste".

"No hay posibilidad de un gradualismo porque todos los gradualismo terminaron mal", resaltó.