Para evitar: estos son los errores más comunes al hacer el pago del monotributo de ARCA

Olvidar la fecha de vencimiento : El monotributo vence el día 20 de cada mes. Si se deja pasar esa fecha, desde el día siguiente comienzan a correr intereses. Una buena práctica es programar un recordatorio mensual para no olvidarlo.

No tener en cuenta si es feriado o fin de semana: Cuando el día 20 cae en un día no hábil, el vencimiento se traslada al siguiente día laborable. Muchos contribuyentes no prestan atención a este detalle y terminan pagando fuera de término.