El monotributo de CABA pasará al Régimen Simplificado en ARCA a partir del 1 de enero en 2026: cómo será

A partir del próximo año, los pequeños contribuyentes porteños adheridos al Régimen Simplificado abonarán sus obligaciones junto con el Monotributo nacional.

El monotributo de CABA se sumará al régimen de ARCA.

  • Desde el 1° de enero de 2026, la Ciudad de Buenos Aires se integra al Sistema Único Tributario y el monotributo porteño deja de funcionar como trámite separado.
  • El impuesto nacional y el componente de Ingresos Brutos se unifican en un único pago mensual, con una sola credencial y menos vencimientos.
  • Todos los trámites se centralizan en el Portal Monotributo de ARCA, con impacto automático en la AGIP.
  • La medida busca reducir la burocracia, simplificar la gestión fiscal y alinear a CABA con otras provincias que ya aplican el régimen unificado.

A partir del 1° de enero de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se integrará de manera oficial al Sistema Único Tributario. La iniciativa apunta a simplificar la carga administrativa de los contribuyentes porteños y a alinear al fisco local con el proceso de modernización fiscal que ya aplican otras 13 provincias del país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.
Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

La puesta en marcha de esta medida quedó formalizada mediante la Resolución General Conjunta 5.769. El texto fue suscripto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplaza la estructura nacional anterior, y por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), y establece el marco normativo para la unificación de los trámites de recaudación.

A partir de este acuerdo, el esquema tributario apunta a una gestión más eficiente al centralizar en una sola plataforma las obligaciones nacionales y locales. La articulación entre ARCA y AGIP reduce la burocracia para los contribuyentes y mejora los mecanismos de control y recaudación de la administración pública en la Ciudad.

Cómo será el cambio del monotributo porteño para 2026

Desde el 1° de enero de 2026, los pequeños contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesarán un cambio profundo en su esquema tributario. Con la incorporación definitiva de la Capital Federal al Sistema Único Tributario, el Monotributo porteño dejará de operar como un trámite independiente y pasará a integrarse al régimen nacional, una medida formalizada por la Resolución General Conjunta 5.769 que apunta a reducir la cantidad de vencimientos mensuales para más de 600.000 emprendedores y profesionales.

El eje central de la reforma es la unificación del Monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos en un único pago mensual. A diferencia del esquema anterior, que obligaba a abonar por separado el impuesto nacional y el local, desde 2026 ambos conceptos se consolidarán en una sola credencial de pago mediante el Formulario F.1520, que incluirá el impuesto integrado, los aportes previsionales y de salud, y la cuota fija de Ingresos Brutos.

La administración de los trámites también quedará completamente centralizada en el Portal Monotributo de ARCA. Altas, bajas y modificaciones de datos se gestionarán únicamente a través de la plataforma nacional, con impacto automático en los registros de la AGIP, lo que permitirá que cambios como el domicilio fiscal o el cese de actividades se reflejen sin gestiones adicionales ante el fisco porteño.

Otro punto clave del nuevo sistema es la armonización de las categorías. Las escalas y parámetros de Ingresos Brutos en CABA se alinearán con los del Monotributo nacional, y las recategorizaciones semestrales de enero y julio operarán de manera sincronizada, de modo que cualquier modificación en el nivel nacional se replique de forma inmediata en el componente provincial.

En relación con los medios de pago, la AGIP confirmó que los débitos automáticos vigentes para Ingresos Brutos se discontinuarán para integrarse al esquema centralizado de ARCA. Los contribuyentes ya inscriptos en el régimen simplificado porteño antes del inicio de 2026 serán migrados de oficio al nuevo sistema, sin necesidad de realizar trámites presenciales durante la transición inicial.

Con esta reforma, la Ciudad de Buenos Aires se suma a otras 13 provincias que ya aplican el Monotributo Unificado, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los valores de las cuotas para 2026 quedan definidos por la Resolución 543/AGIP, con montos fijos por categoría y actualizaciones semestrales, en un esquema que busca reducir la burocracia, evitar incumplimientos por pagos duplicados y simplificar la gestión fiscal de los trabajadores independientes.

