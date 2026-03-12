12 de marzo de 2026 Inicio
Nuevo aumento y bono extraordinario para empleadas domésticas: cuánto cobrarán a partir de abril

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares publicó las nuevas escalas, con una suba que se repartirá entre los sueldos de febrero y marzo. El ingreso extra variará según la cantidad de horas trabajadas.

Por
Las trabajadoras de casas particulares percibirán un aumento dividido en febrero y marzo.

Las trabajadoras de casas particulares percibirán un aumento dividido en febrero y marzo.

El Gobierno formalizó un aumento del 3% en los salarios de las empleadas domésticas para el período febrero-marzo, al que se añadirá el pago de un bono extraordinario para ambos meses, que variará según la cantidad de horas trabajadas y tiene como tope $20.000.

La medida se implementó a través de la resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su presidenta, Sara Alicia Gatti.

El texto de la norma establece "un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del 1,5% a partir de febrero de 2026", calculado sobre los salarios mínimos conformados del primer mes del año. Además, las autoridades adelantaron que en marzo habrá otro ajuste del 1,5%, que se aplicará tomando como referencia los valores establecidos para febrero.

El acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de $20.000 en febrero y marzo para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana.

En tanto, aquellas con jornadas de entre 12 y 16 horas recibirán $11.500 dichos meses. Para quienes trabajen hasta 12 horas, la cifra será de $8000. "Las sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de febrero y marzo 2026″, define el texto.

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro desde febrero

Con el aumento de 1,5% que rige para febrero, la hora y el mes trabajado que se cobran a principios de marzo quedan de la siguiente manera:

  • Supervisores con retiro: $3953,99 la hora y $493.250,50 el mes trabajado;
  • Supervisores sin retiro: $4317,86 y $547.807,65
  • Personal para tareas específicas con retiro: $3751,59 y $459.565,68;
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4100,04 y $509.632,54;
  • Caseros: $3546,67 y $448.433,64;
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3546,67 y el mes trabajado $448.433,64;
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3952,85 y $498.106,57;
  • Personal para tareas generales con retiro: $3298,85 y $404.702,98;
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3546,67 y $448.433,64.

Los trabajadores también cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000.

Aumento para empleadas domésticas: cómo queda la hora y el mes en marzo 2026

De acuerdo con el aumento de 1,5% que rige para marzo, la hora y el mes trabajado debe pagarse (a principios de abril) de la siguiente manera:

  • Supervisores con retiro: $4013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado;
  • Supervisores sin retiro: $4382,63 y $556.024,77;
  • Personal para tareas específicas con retiro: $3807,86 y $466.154,67;
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4161,54 y $517.277,03;
  • Caseros: $3599,87 y $455.160,14;
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3599,87 y el mes trabajado $455.160,14;
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4012,14 y $505.578,35;
  • Personal para tareas generales con retiro: $3348,33 y $410.773,52;
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3599,87 y $455.160,14.

Los trabajadores también cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000.

Bono para el empleo doméstico: de cuánto será y cómo se liquidará

El acuerdo paritario incorporó una suma no remunerativa de hasta $20.000 para los trabajadores de casas particulares. A continuación, los detalles del pago:

  • Bono de $20.000: Será otorgado para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana en febrero y marzo.
  • Bono de hasta $11.500: Lo recibirán en febrero y marzo las empleadas domésticas con jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.
  • Bono de $8000: Será liquidado para quienes trabajen hasta 12 horas por semana en febrero y marzo.

