Nuevo aumento y bono extraordinario para empleadas domésticas: cuánto cobrarán a partir de abril

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares publicó las nuevas escalas, con una suba que se repartirá entre los sueldos de febrero y marzo. El ingreso extra variará según la cantidad de horas trabajadas.

Las trabajadoras de casas particulares percibirán un aumento dividido en febrero y marzo.

El Gobierno formalizó un aumento del 3% en los salarios de las empleadas domésticas para el período febrero-marzo , al que se añadirá el pago de un bono extraordinario para ambos meses , que variará según la cantidad de horas trabajadas y tiene como tope $20.000.

La medida se implementó a través de la resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares , publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su presidenta, Sara Alicia Gatti.

El texto de la norma establece "un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del 1,5% a partir de febrero de 2026" , calculado sobre los salarios mínimos conformados del primer mes del año. Además, las autoridades adelantaron que en marzo habrá otro ajuste del 1,5% , que se aplicará tomando como referencia los valores establecidos para febrero.

El acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de $20.000 en febrero y marzo para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana.

En tanto, aquellas con jornadas de entre 12 y 16 horas recibirán $11.500 dichos meses. Para quienes trabajen hasta 12 horas, la cifra será de $8000. "Las sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de febrero y marzo 2026″ , define el texto.

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro desde febrero

Con el aumento de 1,5% que rige para febrero, la hora y el mes trabajado que se cobran a principios de marzo quedan de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $3953,99 la hora y $493.250,50 el mes trabajado;

Supervisores sin retiro: $4317,86 y $547.807,65

Personal para tareas específicas con retiro: $3751,59 y $459.565,68;

Personal para tareas específicas sin retiro: $4100,04 y $509.632,54;

Caseros: $3546,67 y $448.433,64;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3546,67 y el mes trabajado $448.433,64;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3952,85 y $498.106,57;

Personal para tareas generales con retiro: $3298,85 y $404.702,98;

Personal para tareas generales sin retiro: $3546,67 y $448.433,64.

Aumento para empleadas domésticas: cómo queda la hora y el mes en marzo 2026

De acuerdo con el aumento de 1,5% que rige para marzo, la hora y el mes trabajado debe pagarse (a principios de abril) de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado;

Supervisores sin retiro: $4382,63 y $556.024,77;

Personal para tareas específicas con retiro: $3807,86 y $466.154,67;

Personal para tareas específicas sin retiro: $4161,54 y $517.277,03;

Caseros: $3599,87 y $455.160,14;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3599,87 y el mes trabajado $455.160,14;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4012,14 y $505.578,35;

Personal para tareas generales con retiro: $3348,33 y $410.773,52;

Personal para tareas generales sin retiro: $3599,87 y $455.160,14.

Bono para el empleo doméstico: de cuánto será y cómo se liquidará

El acuerdo paritario incorporó una suma no remunerativa de hasta $20.000 para los trabajadores de casas particulares. A continuación, los detalles del pago: