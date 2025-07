Nueva presentación de Argentina para que Loretta Preska se expida sobre el pedido de suspensión del fallo por YPF

En el caso Petersen/Eton, la PTN destacó la "naturaleza excepcional del caso" y puso el foco en cuestiones legales sin resolver: "No es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de u$s16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejos, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión del tribunal".

Además, alegó "daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento", ya que la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible.

YPF

Por otra parte, para el Estado hay "ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo", debido a que aquellos no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. También remarcaron que "la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados —como las provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público".

En cuanto a la respuesta presentada en el caso Bainbridge se destacan los siguientes argumentos, la Procuraduría remarcó la necesidad de evitar la violación del derecho argentino, porque transferir las acciones de YPF violaría la Ley N° 26.741. Asimismo, manifestó que "no existe jurisprudencia que avale ejecutar bienes que de otro estado trasladándolos a EE.UU., como sugiere la orden, lo que incrementa la posibilidad de que un tribunal de apelación adopte un enfoque distinto".

Por último, de manera similar al caso Petersen/Eton, habría "ausencia de perjuicio para los demandantes y conveniencia", dado que la demandante "no demuestra perjuicio concreto por la suspensión solicitada, y esta permitiría litigar de forma ordenada cuestiones legales relevantes, especialmente considerando que el fallo podría quedar satisfecho por otras vías".

Además de estos escritos, la PTN dio a conocer que se encuentra trabajando para presentar en los próximos días la apelación de la orden del turnover y el pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, si no fuera otorgado por la jueza Preska.

Los escritos presentados por la Procuraduría del Tesoro Nacional en Nueva York

Bainbridge

Eton Park

Petersen

El Gobierno le pidió oficialmente a la jueza Loretta Preska que suspenda el fallo por YPF

el gobierno argentino le solicitó oficialmente a la jueza estadounidense Loretta Preska que suspenda el fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordena que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los beneficiarios por esa operación en el marco de la causa que impulsa el fondo Burford Capital.

Según el economista, el gobierno de Javier Milei no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva en el pleito legal y considera que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.

Además, el oficialismo apuesta a disputar el monto final de la sentencia calculada en u$s16.000 millones porque aseguran que hay razones legales que permitirían reducirla a “algunos cientos de millones”. En esa línea señaló que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad… — Manuel Adorni (@madorni) July 2, 2025

El escrito del Estado argentino que presentó ante la jueza Loretta Preska