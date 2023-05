Neumáticos hará un paro por una semana que podría afectar el abastecimiento

Al mismo tiempo, el dirigente sindical enfatizó que la medida continuará con un cese de tareas “desde el ingreso del turno mañana del miércoles hasta el ingreso del turno tarde de ese día” y agregó: “Retomaremos la huelga desde el ingreso del turno tarde del viernes hasta el ingreso del turno noche del mismo viernes”.

La protesta de los trabajadores se produjo luego de que Bridgestone concretar “una nueva serie de despidos digitados”. “Esta acción la realiza escudándose con el permiso del Gobierno nacional no sólo para realizar importaciones de cubiertas que se fabrican en el país, sino además para multiplicar el número de las mismas hasta el absurdo”, enfatizó Crespo.

Por su parte, el sindicalista aseguró: “Cuando el sindicato protesta para que haya las mejores condiciones laborales y la empresa responde con despidos, el Gobierno, en lugar de exigirles a la empresa cumpla con las mejores condiciones laborales y deje sin efecto los despidos, les permite mantener abiertas las importaciones para disminuir el efecto de las medidas de fuerza en una actitud inaceptable y reprochable desde todo punto de vista”.

La respuesta de Bridgestone

La compañía advirtió que, a raíz de esa medida de fuerza, “está en riesgo” el pago de un bono salarial y aclaró que el conflicto “surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad, ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas”.