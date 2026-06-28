La industria autopartista se contrajo un 9% en el primer cuatrimestre del año El último informe de la AFAC reveló que casi la mitad de las fábricas disminuyó su personal debido a la crisis y que el sector opera con poco más de la mitad de su capacidad instalada. Por Agregar C5N en









El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas un 56,1%.

La industria autopartista registró una caída en su nivel de actividad del 8,9% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) atribuyó este retroceso en el país a la fuerte contracción en la producción local de vehículos y a la caída de las exportaciones.

El escenario crítico se agudizó de manera particular en el mes de abril. En ese período, la actividad experimentó una contracción del 14,7% respecto de marzo, y todos los rubros vinculados al sector presentaron resultados negativos a nivel mensual e interanual.

El impacto más severo ocurrió en la producción de vehículos, la cual sufrió una caída interanual del 18,6% en el acumulado de los primeros cuatro meses. El sector automotriz fabricó un total de 129.867 unidades, cifra que dejó un descenso del 10,1% al comparar abril con marzo.

Por otra parte, las exportaciones de componentes automotores anotaron una baja del 9,2% interanual en el cuatrimestre. El mercado de reposición, medido a través de la venta de combustible, mostró una leve contracción interanual del 0,3%, con un desplome del 4,4% en la comparación intermensual de abril.

La crisis sectorial del rubro impactó de forma directa sobre el mercado laboral. Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 48,9% de las empresas autopartistas reportó una disminución de sus puestos de trabajo de un mes a otro, mientras que solo el 10,6% incrementó su plantilla.