Monotributo: paso a paso, cómo recategorizarse

Cómo recategorizarse en el Monotributo: tutorial paso a paso

Ingresá al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal.

Buscá en el escritorio de la pantalla la opción “Monotributo” .

. Allí vas a ver una opción que dice “recategorización”. Ingresá.

Ingresá. Sigue una pantalla que dice Recategorización. Lo que sabemos de vos.

Debajo continuas con la recategorización y en la pantalla siguiente visualizá un recuadro donde debés ingresar de manera Manual el monto de los 12 meses (enero a diciembre de 2021) de las facturas C que cobraste de manera efectiva , porque eso es lo que indica el derecho tributario.

(enero a diciembre de 2021) de las , porque eso es lo que indica el derecho tributario. Una vez que sumaste ese valor, lo ingresas y aceptas.

El ultimo paso es colocar si haces tus servicios en un local/establecimiento o no. En el caso de la negativa, tildas que NO y terminas. Pero si tienes un local y/o establecimiento, simplemente pones que SI y colocas dos datos: el total de los 12 meses de alquileres y el total de la energía eléctrica, que lo sacas de las facturas de luz del local/establecimientos (Consejo: tomá el valor más bajo de KW.)

Debajo comparto la TABLA con los valores que debés colocar:

Si sos A y B, colocá $133.455.

Si sos C y D colocá $266.911.

Si sos E colocá $332.579.

Si sos F colocá $333.638.

Si sos G colocá $400.366.

Si sos H, I, J y K, colocá $533.822.

Monotributo: hasta cuándo tengo tiempo de recategorizarme y qué pasa si no lo hago

Tenés tiempo de recategorizarte hasta el 20 de enero a las 23.59 hs. El consejo es que lo hagas en el plazo, porque después podés aparecer como autónomo, podés perder temporalmente la obra social o aparecer en una categoría más elevada que la que corresponde.

Preguntas frecuentes sobre la recategorización del Monotributo

Si en todo el año no hice facturas, ¿debo hacerla igual?

La respuesta es un gran SI, los 4 millones de monotributistas deben recategorizarte, si no lo hacen por vos. Si no hiciste facturas, colocas el tope anual (hasta diciembre 2021, NO los actuales) de la letra que tenés. Ejemplo. Si sos categoría A y no hiciste ninguna factura en todo el año, colocas el tope anual de la letra A del 2021 ($370.000).

Si lo que facturé en 2021 es lo mínimo, y teniendo en cuenta que aumentó el tope del monotributo, ¿puedo bajar de letra?

Claro que SI. Ejemplo. Sos categoría B y podías facturar en 2021 $550.000 por año. Si facturaste menos de $460.000, poné ese valor que ahora te bajas a la categoría A, porque en el 2022 tiene un tope de $466.000.