Monotributistas: cómo se implementarán los anuncios de la AFIP

En cuanto al alivio fiscal de monotributistas, el funcionario que explicó que los que están dentro de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen. Esto significará un ahorro de 496 pesos para los de la categoría A, 957 para los de la B, 1636 para los de la C y 2689 para los de la D.