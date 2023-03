Sergio Massa anunció una inversión de US$ 80 millones por parte de la empresa Ford.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta tarde una inversión de US$ 80 millones en el sector automotriz por parte de la empresa Ford en su planta de Pacheco, para el desarrollo de una nueva generación de motores para la pick up Ranger. Es parte de un paquete de inversión de US$ 650 millones.