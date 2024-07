Martín Guzmán aseguró que "la dolarización es un fracaso del sistema" y advirtió sobre su fragilidad

En una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en el programa La Ley de la Selva, el economista hizo referencia al programa de dolarización varias veces anunciado por el presidente Javier Milei en campaña: “Es tan desastroso este esquema para la economía real, que se terminan abortando todos los caminos alternativos. La dolarización es un fracaso del sistema, eso es”.

En el mismo sentido, analizó que “la idea de dolarización, la tuvo Milei, la tuvo el ministro de Economía; otros en el gobierno piensan distinto. Lo que se está haciendo es un daño estructural al sistema productivo, no hay una salida con el esquema actual”.

guzman ley.jpg Guzmán visitó los estudios de C5N en el programa La Ley de la Selva.

"Se hizo un un esquema de política económica que incluyó un ajuste tremendamente nocivo que termina siendo un fracaso político en cualquiera de las alternativas, por eso decanta en la dolarización”, concluyó sobre el tema.

Al hacer referencia a una eventual salida del cepo, Guzmán analizó que si lo haces "con un país que es tanto menos productivo, por el daño que se le está generando, terminas con un salto cambiario alto, y eso es políticamente muy costoso”.

De cara a los próximos meses, el economista pronosticó que la política económica del Gobierno es apostar a que "Trump la presidencia de los Estados Unidos". "En ese contexto yo creo que hay una alta chance de que ellos asistan al gobierno de Milei y usen los dólares para una dolarización, pero frágil”, agregó.

“Lo que digo es que hay si hay dinero del FMI, no creo que haya la suficiente cantidad para que el Banco Central se quede con muchas reservas en dólares para actuar como prestamista de última instancia. Si la gente que hora dicen sus depósitos que ahora están en pesos y van a dólares, quisieran sacarlos”, remarcó.

Guzmán cuestionó la salida de reservas de oro del Banco Central

"¿Qué es esto del oro yéndose a escondidas en camiones?, lo suben a un camión y recien cuando los representantes del sindicato bancario es informado que algo raro está pasando y presentan un pedido de acceso a la información pública recien ahí el Gobierno comienza a reconocer que están haciendo algo con el oro”, cuestiono el exministro en una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en el programa La Ley de la Selva.

En el mismo sentido, entiende que lo realizado "me parece peligroso desde el punto de vista del manejo de la economía". "Imaginate ser un bonista posible para la Argentina que tiene que decidir si le da financiamiento y de pronto ve que el país tiene cada vez menos reserva, que se queda hasta sin el oro, es el último recurso, el fondo de la olla”, agregó.

“Al sacarlo del país (oro) no tenes los mismos resguardos jurídicos que si estuvieran acá. La disyuntiva hoy para la Argentina es muy clara. Usar el oro, rifar lo que queda para acudir a que haya un shock de confianza y que se reabran los mercados por eso no tiene sentido, y en este contexto donde hay litigios yo tendría mucho cuidado, espero que el gob haya mirado esto bien, no lo creo”, concluyó sobre el tema.