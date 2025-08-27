El Merval no levanta: cerró en mínimos de 11 meses y el riesgo país subió a 850 puntos El mercado local parece no encontrar piso y continúa el deterioro de los activos argentinos, tanto en Wall Street como en la bolsa porteña. El sector bancario fue el más castigado por balances negativos. Por







El Merval no para de caer y cada tímido repunte es venta.

Los activos argentinos no pueden salir de la tendencia bajista de las últimas semanas, debido al ruido político y monetario marcado por alta volatilidad de tasas. El Merval y los ADRs en Wall Street no encuentran piso, con caídas de hasta 6%, liderados por el sector bancario con presentación de balances negativos. En tanto, los bonos en dólares finalizaron dispares.

El S&P Merval cayó 2,9% hasta los 1.974.150,590 puntos, en tanto que en dólares CCL perdió 2,9% a 1.451 unidades y tocó mínimos de once meses, desde el 8 de octubre de 2024. Las acciones líderes tuvo mayoría de caídas, encabezadas por Loma Negra, con una baja de 5,2%, seguido por Banco Macro (-5%) y Grupo Galicia (-5%), Banco Supervielle (-4,9%) y Sociedad Comercial del Plata (-4,6%).

merval 27-8 En cuanto a los ADRs que cotizaron en Nueva York, las acciones cayeron hasta casi 6%, por Loma Negra. La siguieron los bancos, Grupo Supervielle (-4,8%), BBVA Argentina (-4,2%) y Grupo Financiero Galicia (-4,2%), que presentará sus resultados al cierre de la jornada.

Los bonos soberanos en dólares operaron mixtos con subas de hasta 1,1% en el Global 2029, seguido del Global 2038 (+0,7%). En contraste, se registraron bajas de hasta 0,3% por parte de los Globales 2014 y 2046 y de los Bonares 2035 y 2041.

El riesgo país subió el martes 2,5% a 850 puntos básicos, según J.P. Morgan. Se trata del mayor valor dede el 14 de abril.