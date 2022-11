Los turistas extranjeros podrán pagar con tarjetas al valor del dólar MEP

Las operadoras de estas tarjetas, a su vez, tendrán cinco días para liquidar los dólares que reciben de sus clientes ya sea a través del dólar oficial o en el mercado bursátil con el MEP, que se opera contra títulos privados que cotizan en la Bolsa de Comercio.

En el Salón Scalabrini Ortiz del Ministerio de Economía, Sergio Massa estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, el ministro de Turismo, Matías Lammens, el director del Banco Central Lisandro Cleri, y Geraldine Oniszczuk, titular de la Unidad Gabinete de Asesores. Recibieron a Andrés Deya, presidente FAEVYT, Roberto Amengual, presidente AHT, Daniel Prieto, presidente AHRCC, Gustavo Hani, presidente CA, y Horacio Repucci, secretario de Relaciones Institucionales CAT.

Sería uno de los elementos para compensar el déficit de la balanza turística es uno de los temas que desvelan al ministerio de Economía, ya que los argentinos gastaron más de u$s4.500 millones este año en concepto de “Viajes y otros pagos con tarjeta”.

Hasta ahora las tarjetas declaraban operaciones por un monto estimado de US$ 30 millones por mes. Con esta nueva operatoria la facturación podría trepar a u$s 250 millones.

Los cálculos oficiales más optimistas avizoran el ingreso de aquí a fin de año, meses de alta temporada, de unos u$s.1000 millones.

Se aclaró que quedan exceptuados de esta medida los residentes en Argentina que posean una tarjeta de crédito o de débito emitida en el exterior.

La medida se suma a anteriores iniciativas del Gobierno para intentar captar las divisas de turistas extranjeros. A fin del año pasado, debutaron las cuentas especiales para turistas, que podían acceder a una tarjeta de débito con pagos al tipo de cambio paralelo.

Más recientemente se creó el “dólar Qatar”, que tiene un recargo del 25% impuesto por la AFIP y que se aplica como un extra por encima del 30% de Impuesto PAIS y el 45% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, con un valor de $328.

Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, alrededor de 3 millones de turistas visitarán este año la Argentina, la mayoría provenientes de países limítrofes, equivalente a un 85% del nivel que se registraba en el 2019, antes de la pandemia.