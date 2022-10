Los pagos mensuales por medios electrónicos marcaron un nuevo récord

Por otra parte, en lo que hace al financiamiento, el porcentaje de personas adultas con financiamiento del sistema financiero ampliado (SFA) aumentó en 2,4 puntos porcentuales durante el primer semestre de 2022.

Los bancos públicos y los proveedores no financieros de crédito (PNFC) incluyeron nuevas personas a los productos de crédito. En particular, los PNFC registraron un importante aumento en la cantidad de personas asistidas, aunque con saldos promedio considerablemente menores a los de las entidades financieras. En este último grupo, prevalecieron las personas jóvenes, de sexo femenino, que no contarían con trabajo en relación de dependencia y no poseían financiamiento de EEFF.

Del informe de Inclusión Financiera del BCRA también se desprende que la infraestructura física del sistema financiero continuó su expansión durante el primer semestre de 2022. El sistema financiero registró 15,3 puntos de acceso cada 10.000 adultos, un 6,7% más respecto de diciembre de 2021, y el 92,5% de la población adulta habitaba en localidades con puntos de acceso.

Otro dato positivo es que la tenencia de cuentas bancarias y de pago se acercó a la cobertura total de la población adulta. En el primer semestre de 2022 se sumaron 1,3 millones de personas humanas a la titularidad de cuentas, a la que accede el 98,5% de la población adulta. Las localidades más pobladas tuvieron un predominio de personas titulares de ambas cuentas, mientras que en las menos pobladas primó la tenencia de sólo cuentas bancarias.

Con el objetivo de ganarle a la inflación, los ahorristas se desplazaron desde productos de alta liquidez hacia alternativas que ofrecen un retorno más elevado. En el segundo trimestre de 2022, la cantidad de plazos fijos de personas humanas en moneda local fue de 1.300 plazos fijos cada 10.000 adultos, lo que representó un aumento semestral de 32%.

Dentro de los productos de liquidez inmediata, se registró un aumento en la participación de los saldos de Fondos Comunes de Dinero desde 3,2%, para el promedio trimestral de 2020, hasta 5,2% en marzo de 2022. Al considerar los instrumentos de ahorro de corto y mediano plazo, los productos en UVA registraron un aumento en su participación, de 4,9% a 9,1% bajo el mismo período de análisis.