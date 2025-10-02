2 de octubre de 2025 Inicio
Los 4 electrodomésticos que consumen mucha energía: también lo hacen cuando están apagados

Estos dispositivos actúan como "vampiros energéticos", ya que siguen impactando en la factura incluso cuando no se usan. Cuáles son y cómo evitarlo.

Por
Estos aparatos generan un consumo fantasma que impacta en la factura.

Estos aparatos generan un "consumo fantasma" que impacta en la factura.

A la hora de reducir el consumo de energía y el volumen de la factura eléctrica, por lo general pensamos que el principal problema son los electrodomésticos más grandes. Sin embargo, existen dispositivos pequeños que pasan desapercibidos y actúan como verdaderos "vampiros energéticos".

Este fenómeno, también conocido como "consumo fantasma", se refiere a los aparatos que siguen consumiendo energía incluso mientras están apagados o no se usan. Según las estimaciones, este gasto puede representar entre 5% y 11% del consumo energético total de un hogar.

Aunque puede no ser demasiado significativo en la factura mensual, genera un acumulado que termina impactando en su valor a lo largo del tiempo. Para prevenirlo, el laboratorio Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos identificó los cuatro dispositivos que consumen más energía.

Cargador

Computadoras portátiles

Aunque la batería esté completamente cargada, una laptop seguirá consumiendo energía mientras esté enchufada. Esto se debe a que, a pesar de que la computadora esté apagada, el cargador seguirá trabajando para mantener la batería al 100%. Lo mejor es desenchufarla cuando ya se cargó.

Decodificadores de televisión

Los dispositivos de las empresas que brindan el servicio de televisión, ya sea por cable o satelital, mantienen algunos procesos activos aunque el televisor esté apagado, como la actualización de la guía de canales y la sincronización de la hora. Se recomienda apagarlos manualmente o desenchufarlos durante la noche.

Cargadores de dispositivos móviles

Si el cargador permanece enchufado, va a seguir gastando energía de forma constante aún si no está conectado al celular, tablet o laptop. El consumo no es significativo, pero se va acumulando con el tiempo y puede sentirse en la factura de electricidad. Siempre hay que desconectarlos.

Equipos de sonido y microcomponentes

Las radios, reproductores de música y otros sistemas de sonido mantienen parte de su circuito interno activo incluso cuando están apagados, por ejemplo para favorecer el encendido rápido y la memoria programada. Es importante desenchufarlos cuando no están en uso, en particular por la noche.

Zapatilla

Cómo evitar que estos electrodomésticos consuman mucha energía

Algunos de los consejos para reducir el consumo de energía y evitar que los electrodomésticos se conviertan en "vampiros energéticos" son:

  • Desconectar los dispositivos que no se usan.
  • Usar zapatillas con interruptor para poder apagarlas.
  • Elegir electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética.
  • Usar enchufes inteligentes o temporizadores que cortan la corriente automáticamente.
  • Utilizar iluminación LED.
  • Revisar periódicamente la instalación eléctrica.

