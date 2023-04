Ley de Alquileres: el 76,5% de inquilinos de AMBA afirmó que tiene problemas con las garantías pedidas

Por este mismo motivo, el 82% de los inquilinos plantearon que no tienen deuda de alquiler. Uno imagina que frente a una situación económica tan grave el endeudamiento de los inquilinos al pago de alquiler debería ser enorme. Sin embargo, vemos que lo último que se deja de pagar es el alquiler. Y cuando ya no se puede pagar el alquiler, lo que sucede es el desalojo económico, o sea, nos tenemos que mudar.

El incumplimiento de la ley hace que se firmen contratos cortos, de 6 meses o un año, profundamente ilegales. Esto se ve reflejado en los resultados de la encuesta: sólo el 47% de los inquilinos cree que estará en la misma vivienda en los próximos meses.

El 62% respondió que se ha mudado en los últimos cinco años. De ese universo, el 22% respondió que se mudó por cuestiones económicas, o sea, no pudo pagar los aumentos establecidos para los nuevos contratos y otro 22% respondió que no pudo seguir en la misma vivienda porque el propietario no les renovó el contrato, lo que llamamos "desalojo silencioso", cuando el propietario decide que no vivas más allí.

Frente a la escasa información que hay sobre los derechos conquistados en la Ley de Alquileres, el 60% de los inquilinos del AMBA respondieron que creen que en su caso no se respeta en su totalidad. Pero el incumplimiento más fuerte que aparece en la encuesta es que tienen aumentos trimestrales o semestrales que son ilegales y que no siguen el índice de contrato de alquiler establecido en la ley de alquileres.

Una de las modificaciones es que el mercado inmobiliario no puede imponer el tipo de garantía a los inquilinos: no te puede exigir recibos de sueldo que tripliquen el valor de alquiler, una garantía propietaria o un seguro de caución sino que el inquilino tiene que llevar algún tipo de garantía y tiene que ser aceptada. Es decir, el inquilino es quien elije el tipo de garantía que va a presentar.

Sin embargo, el 76,5% de los encuestados manifestó que tuvo problemas para cumplir con las condiciones que fija el mercado inmobiliario para el ingreso a una vivienda en alquiler.

En este universo se pueden desprender dos cuestiones: por un lado, las exigencias de garantías, recibos de sueldo, seguros de caución; y por otro lado, la exigencia de no tener niños.

Se llega a la conclusión sobre estos datos de la encuesta. En principio, que la situación económica es muy grave. En segundo lugar, el peso que tiene el precio del alquiler sobre los ingresos del hogar es cada vez más potente y angustiante. En tercer lugar, el rol del Estado ya que casi todos los encuestados plantearon de alguna forma que la Ley de Alquileres no se cumple por garantías, actualización de precios o por el plazo de contrato del alquiler.

Aún, quien decide cómo se alquila vivienda en Argentina es el mercado inmobiliario por sobre las leyes y el Estado. Queda entonces construir un Estado con políticas públicas para acceso a las viviendas porque hay 9 millones de inquilinos que necesitan que se los defienda.

*Gervasio Muñóz de Inquilinos Asociados