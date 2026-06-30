Las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento salarial: cuánto cobrarán en julio

Con la actualización del 1,4% correspondiente a julio, entraron en vigencia los nuevos valores mínimos para el personal de casas particulares.

En julio entrará en vigencia un nuevo incremento para el personal de casas particulares. La actualización es del 1,4% y alcanza a todas las categorías contempladas por el régimen de trabajo para empleadas domésticas, tanto para quienes trabajan con retiro como sin retiro.

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones: cuál será el haber mínimo en julio

El aumento forma parte del esquema de recomposición salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y oficializado mediante la Resolución 4/2026. El cronograma estableció subas consecutivas entre abril y julio, aplicadas de manera acumulativa sobre los salarios del mes anterior: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

A estos valores se les debe sumar un adicional del 31% cuando la prestación de servicios se realiza en las zonas consideradas desfavorables: las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Aguinaldo: hasta cuándo puede pagarse

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) tenía como fecha límite de pago el 30 de junio. Sin embargo, la legislación laboral prevé un margen de hasta cuatro días hábiles, por lo que los empleadores podrán abonarlo sin incumplir la normativa hasta el lunes 6 de julio de 2026.