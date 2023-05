La industria pyme creció 0,4% anual en abril y mostró una desaceleración

El uso de la capacidad instalada de las empresas también se redujo muy levemente, de 73,3% en marzo a 73,2% en abril. Los datos surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), basado en una muestra de 384 industrias pyme de todo el país.

Según relevó el informe, la dinámica del sector pyme está marcada por un bajo crecimiento e inversiones "en compás de espera". El 58% de las industrias consultadas reportaron faltantes y demoras en las entregas de insumos como consecuencia de la inflación.

En particular, CAME señala que "hubo más especulación entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercadería esperando el techo del dólar".

El sector que más creció en el mes de abril fue "Indumentaria y Textil", con una suba anual del 6,9% medida a precios constantes. Por el contrario, el peor desempeño se registró en "Papel e Impresiones", con una caída de 12,7% anual.