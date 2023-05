La Anses registró récord diario de inicio de trámites jubilatorios en los últimos 9 años

El plan de pago posibilita que regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación aquellas personas en edad jubilatoria -60 años para las mujeres y 65 años para los hombres- que no lleguen a cumplir el requisito de 30 años de aportes registrados.

"Estamos muy orgullosos por el trabajo incansable que venimos realizando con la sanción del Plan de Pago y con el esfuerzo y la dedicación con la que estamos atendiendo a cada argentina y argentino, que se refleja en los más de 100 mil inicios de jubilaciones que estamos llevando adelante en todo el país", expresó la titular de Anses.

La moratoria previsional de la ANSES

El plan alcanza a mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos. Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, aunque no será compatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

Entre los requisitos para acceder al Plan están que el ingreso bruto mensual promedio en los últimos 12 meses no supere los $ 404.062- límite vigente para acceder a las asignaciones familiares- y un consumo promedio mensual de hasta el 80% de ese límite ($ 323.250), en el mismo plazo.

Las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrán superar los $ 11,6 millones y tampoco se podrá tener un automotor por un valor de más de $ 4,85 millones, exceptuando las maquinarias agrícolas.