Juan José Bahillo: "Es una falacia creer que un pequeño productor se va a salvar dolarizando"

“La política del ministerio de Economía es acompañar a que los productores sigan produciendo, esa es la diferencia con los otros sectores que dejan todo librado al mercado”, explicó el secretario en declaraciones a Radio Splendid.

A su vez, manifestó que “si reemplazamos nuestros alimentos por alimentos importados, lo que nos falta es trabajo y arraigo en el interior del país”, y pidió “trabajar responsablemente y no con consignas electorales”.

Acuerdo con el FMI: Sergio Massa reúne a su equipo económico

Sergio Massa reúne esta mañana en el Ministerio de Economía a su gabinete económico, luego de que comenzaran este martes las negociaciones de la delegación argentina con el Fondo Monetario Internacional. Más tarde, participará junto a Agustín Rossi de un acto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT). Allí será recibido por la conducción nacional, que "brindará su respaldo" al binomio de cara a las Elecciones 2023.

El encuentro del equipo económico, que será en el Palacio de Hacienda a las 11, servirá para cerrar los detalles finales del acuerdo con el FMI, que el martes iniciaron el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri.

Massa: "Vamos a mantenernos en programa y acuerdo con el FMI, pero defendiendo el interés de Argentina"

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró en C5N que el objetivo del Gobierno en la negociación actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se lleva adelante en Washington, es defender el "interés de Argentina" y "robustecer las reservas" del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un contexto adverso por la sequía, que generó una merma de 25 mil millones de dólares de ingreso.

"Vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y acuerdo con el Fondo, pero defendiendo el interés de Argentina. Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no tiene firmeza y no puede tironear el interés nacional", advirtió el titular del Palacio de Hacienda en Minuto Uno acerca de las tratativas entre el equipo económico y el staff técnico del FMI.

En tal sentido, el funcionario expuso el contexto del país que fue presentado ante el FMI: "La sequía destruyó gran parte de las cuentas de exportación de la Argentina y también la recaudación impositiva del país. Nosotros necesitamos robustecer las reservas".