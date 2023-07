Acuerdo con el FMI: Sergio Massa reúne a su equipo económico.

Uno de los puntos en los que se centra la negociación es el adelantamiento de fondos de parte del organismo multilateral, de manera de fortalecer las reservas afectadas por el impacto de la sequía en las exportaciones del sector agropecuario. El monto que el FMI adelantaría rondaría los u$s8.500 millones.

Los fondos pendientes del programa que la Argentina mantiene con el FMI para la segunda mitad del año suman en total 10.400 millones de dólares aproximadamente. La Argentina había solicitado un adelanto parcial o total de los mismos, en medio del año electoral y por los efectos de la sequía, que significaron una pérdida para el país de alrededor de 20.000 millones de dólares.

La CGT recibe a la fórmula Massa-Rossi

Más tarde, a las 15, Massa será recibido junto a Rossi por la cúpula de la CGT en el Salón Felipe Vallese de su sede de la calle Azopardo 802. "Vamos a brindar nuestro respaldo a la fórmula presidencial de Unión por la Patria", anunciaron desde la entidad.

Se trata del primero de dos actos de apoyo a la fórmula presidencial del peronismo. El segundo será el próximo 8 de agosto, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

Daer (Sanidad) quien comparte la conducción de la CGT con sus pares Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros), aseguró que la segunda de esas demostraciones de apoyo a la fórmula oficialista se realizará el 8 de agosto -cinco días antes de las PASO- en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, donde en junio último el ahora candidato a presidente clausuró el plenario del Frente Renovador (FR).

"El conjunto del movimiento obrero, con sus diferentes y variados matices, se unificó y proclamó su apoyo a la fórmula Massa-Rossi. Es necesario ahora mantener una sólida unidad para marchar convencidos hacia el triunfo" había dicho Daer a la prensa, luego del encuentro en la sede nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Comenzaron las negociaciones entre la delegación argentina y el FMI en Washington

"El equipo del FMI y una delegación argentina comenzaron las reuniones técnicas presenciales esta tarde en Washington DC, para avanzar en la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo. Se espera que estas reuniones continúen durante los próximos días", sostuvo un portavoz a través de un mensaje a la prensa.

Si las negociaciones avanzan, en los próximos días viajaría Sergio Massa para terminar de rubricar el acuerdo el viernes. Por lo pronto, el miércoles se sumará el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a la delegación de Economía.

Massa mantuvo contactos por Zoom con dos funcionarios muy importantes: Jörg Kukies, secretario de Estado de la Cancillería Federal de Alemania, y Myke Pyle, Asesor Económico Internacional del Consejo Nacional de Seguridad de EEUU.

Uno de los puntos en los que se centra la negociación es el adelantamiento de 8.500 millones de dólares del organismo multilateral para fortalecer las reservas, que fueron afectadas por la merma en las exportaciones del sector agropecuario debido a la sequía.

Massa: "Vamos a mantenernos en programa y acuerdo con el FMI, pero defendiendo el interés de Argentina"

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró en C5N que el objetivo del Gobierno en la negociación actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se lleva adelante en Washington, es defender el "interés de Argentina" y "robustecer las reservas" del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un contexto adverso por la sequía, que generó una merma de 25 mil millones de dólares de ingreso.

"Vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y acuerdo con el Fondo, pero defendiendo el interés de Argentina. Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no tiene firmeza y no puede tironear el interés nacional", advirtió el titular del Palacio de Hacienda en Minuto Uno acerca de las tratativas entre el equipo económico y el staff técnico del FMI.

En tal sentido, el funcionario expuso el contexto del país que fue presentado ante el FMI: "La sequía destruyó gran parte de las cuentas de exportación de la Argentina y también la recaudación impositiva del país. Nosotros necesitamos robustecer las reservas".