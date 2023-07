Massa: "Vamos a mantenernos en programa y acuerdo con el FMI, pero defendiendo el interés de Argentina"

"Vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y acuerdo con el Fondo, pero defendiendo el interés de Argentina. Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no tiene firmeza y no puede tironear el interés nacional", advirtió el titular del Palacio de Hacienda en Minuto Uno acerca de las tratativas entre el equipo económico y el staff técnico del FMI.