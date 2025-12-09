La construcción cayó un 0,5% en octubre y se frenó la recuperación del sector El dato marca un freno en el ritmo de recuperación que el sector mantenía desde comienzos del año. Por + Seguir en







La construcción cayó un 0,5% en octubre y frenó la recuperación del sector

La actividad de la construcción registró en octubre un caída mensual de 0,5% en la serie desestacionalizada, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato marca un freno en el ritmo de recuperación que el sector mantenía desde comienzos del año.

image De acuerdo con el organismo, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en octubre una suba de 8% frente al mismo mes de 2024, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año avanzó 7,9% interanual. Aun así, el movimiento mensual encendió señales de cautela entre las empresas, ya que el índice tendencia-ciclo apenas creció 0,1% contra septiembre.

El consumo de insumos mostró un comportamiento dispar. En la comparación interanual de octubre se registraron fuertes subas en hormigón elaborado (40,7%), artículos sanitarios de cerámica (35,7%), asfalto (33,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (24,5%).

También avanzaron pinturas, hierro y cemento. En contraste, mostraron caídas yeso (-11,2%), ladrillos huecos (-6,9%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,4%), cales (-3,6%) y placas de yeso (-0,6%).

En el acumulado enero-octubre, predominaron nuevamente las subas, con mejoras de 51,1% en asfalto, 30,8% en artículos sanitarios, 22,3% en hormigón y 17,7% en mosaicos. Ladrillos, cales y el resto de los insumos también marcaron avances moderados, mientras que el yeso fue el único insumo que cerró el período en baja, con una caída de 0,5%.