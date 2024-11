Canasta básica: en octubre, una familia tipo necesitó $986.586 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de octubre , por lo cual una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $986.586 para no ser pobre. Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de, al menos, $434.620 para no caer en la indigencia.

En tal sentido, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 1,4% en comparación con el mes anterior, un 170,6% interanual y arrastra un alza del 80,6% en el año.

El organismo que conduce Marco Lavagna detalló que una familia con tres integrantes requirió de $785.438 para no ser pobre y $346.008 para no caer en la indigencia. Además, señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $1.037.672 para no estar dentro de la pobreza y $457.124 para no ser indigente.

El informe del INDEC sobre las canastas

Canasta básica publicada en noviembre

Una familia porteña necesitó casi $1.590.000 para ser de clase media

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer que una familia porteña requirió de $1.588.250,44 para ser de clase media en octubre.

En tanto, el organismo detalló que en el territorio porteño se requirieron al menos $550.349,53 para no caer en la indigencia en el décimo mes del año. Además, marcó que el costo de la Canasta Básica Total fue del $1.015.902, por lo que se incrementó un 2,2%.

También, precisó que se necesitaron de al menos $1.270.600,35 para formar parte del "sector medio frágil", mientras que las familias con $5.082.401,40 fueron consideradas como sectores acomodados.