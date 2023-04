Impacto en el bolsillo: por la incertidumbre sobre el dólar blue, no hay precios en los comercios

"Y los proveedores también, así que no voy a comprar más mercadería, porque cambian mucho los precios y no se puede trabajar así. Tengo los precios que tengo en cada prenda. Muchos comerciantes ya cerraron y no quieren vender. Yo vivo de esto, no tengo otra cosa y tengo que manejarme con esto todos los días", sostuvo.

Laura explicó que los mayoristas "te dan los precios en dólares porque no quieren perder" y remarcó que "siempre hay muchos que se aprovechan". En general, estima que sus ventas bajaron más de un 80%. "Decidí vender lo que tengo y, cuando esto se normalice, empezar a comprar", concluyó.

Gabriel, propietario de una ferretería en el barrio de Chacarita, también tiene problemas para reponer stock. "No tengo precios, ninguno. Tengo que hacer una bicicleta financiera", declaró a C5N. Explicó que su referencia es un valor que establecieron los proveedores y al que bautizó "dólar ferretería".

"En el Banco Nación está $222,5, el blue $490 y el contado con liqui $457. Lo sumo, lo divido por tres y me da un dólar a $390. Es lo que a mí me cobran los proveedores. Al cliente no me queda otra que cobrarle a este precio", relató, y agregó que no todos los mayoristas están realizando entregas.

"El proveedor a mí me baja mercadería que está $226 en la factura, porque tiene que poner que es producto importado, pero después atrás tenés un papelito en negro con la diferencia del dólar entre $226 y $390. Creo que de 150 proveedores que tengo, todos prácticamente me venden a $390", estimó.

"Mercadería no te venden. Yo en este momento estoy comiéndome el stock, porque no te entregan. Yo tengo los precios dolarizados: a cuánto los compré y a cuánto está hoy. ¿Vos me podés decir la semana que viene a cuánto voy a reponer? No, ni vos ni nadie. Lo que valga el dólar", concluyó.

Expectativa en mercados: Massa lanza artillería de medidas para frenar la escapada del dólar

El ministro de Economía, Sergio Massa, tomó la decisión de intervenir los mercados para frenar la escapada del dólar pese a que está expresamente prohibido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, lanzará una batería de medidas para desarticular la corrida cambiaria.

El martes, y ante la fuerte disparada del dólar blue, Massa tomó la decisión de intervenir el mercado en horas del mediodía. El efecto inmediato fue el derrumbe de los dólares financieros, que va a arrastrar el valor del blue.

Si bien el acuerdo con el FMI prohíbe intervenir el mercado, el ministro de Economía se comunicó con el organismo internacional para comunicar su movimiento. Además, según pudo saber este medio, informó que lo hará cada vez que vea especulación.