Hernán Lacunza, referente económico de Larreta: "No se puede levantar el cepo en un día"

El exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, aseguró que "no se puede levantar el cepo en un día". El referente económico del precandidato Horacio Rodríguez Larreta rechazó la propuesta de Patricia Bullrich, quien había adelantado que sería una "prioridad de los primeros días" de su gobierno. "Sería un caos", sostuvo.

"No se puede levantar el cepo completo en un día. Me gustaría, pero sería un caos. Es una anomalía, un torniquete que solo es tolerable durante la hemorragia, una anormalidad. Pero primero hay que dejar de gastar lo que no se tiene y luego levantar el cepo", afirmó el exministro.

De esta manera, Lacunza rechazó la posición de la otra precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien adelantó que levantar el cepo será una "prioridad" de su Gobierno. "No creemos en la política de sacar el cepo de a poco, porque nadie va a tomar decisiones con cepo", sostuvo Bullrich en abril pasado.

Lacunza también descartó la propuesta de la exministra de Seguridad de dolarizar la economía. "Es un atajo impracticable. No tenemos dólares y nos sobran pesos, por eso no se puede dolarizar. Sin u$s35.000 millones, dolarizar es saltar a un precipicio", expresó.

Sobre la inflación, consideró que "va a comenzar a bajar cuando el tesoro deje de ser un demandante insaciable del Banco Central. El ancla es fiscal y sin ese paso las recetas monetarias no van a funcionar. Hay que dejar de gastar lo que no tenemos", advirtió.

"Tenemos que comprometernos a hacer lo posible, a decir la verdad, no a aplicar planes mágicos o ir a atajos, porque terminan mal", destacó Lacunza. Sin embargo, aseguró que no sabe si será ministro de Economía en caso de que Larreta gane las elecciones.

"No lo sé. Tengo vocación por lo público. Formo parte de Juntos por el Cambio, del PRO, en el diseño de ideas y programas. En estos ocho años trabajamos con todos los sectores de la alianza. Quién sea el ministro será una decisión del presidente", señaló.