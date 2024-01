El Gobierno se reúne con el FMI para ultimar el acuerdo

El vocero Manuel Adorni, ante el apremio, había tuiteado "hay acuerdo", pero rápidamente lo borró. De todos modos, en Ámbito confirman que el titular de la cartera económica buscaría anunciar esta misma tarde el nuevo acuerdo a través de un comunicado.

La misión del FMI arribó el viernes y completó una exigente agenda. Según Ámbito, "además de Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión, participó por el organismo multilateral Ben Kelmanson, representante del FMI en Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo acompañado del secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Ambos se sentaron a negociar en Casa Rosada haciendo énfasis en la situación fiscal y monetaria.

El Gobierno tiene la pretensión de renegociar las condiciones del acuerdo ya que advirtieron una serie de incumplimientos por parte de la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. Ante esto, hay fuerte optimismo para superar con creces las expectativas del Fondo dada que es expresa la voluntad de ajustar las cuentas públicas para alcanzar las metas propuestas.

“La intención es seguir con el Programa de Facilidades Extendidas vigente, lograr waivers (perdones) por los incumplimientos y adecuar las metas”, indicaron desde Ámbito. Ante ese panorama, una de las alternativas sería adquirir u$s55 millones y, en consecuencia, fortalecer las reservas del Banco Central por u$s10 mil millones.

El Banco Central oficializó la nueva tasa de interés para tarjetas de crédito

A partir de este lunes la tasa de interés de las operaciones de créditos ascenderá al 140,86% promedio mensual ponderado por monto y en porcentaje nominal anual. Así lo estableció el Banco Central a través de la publicación de la Comunicación B.

"El valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre 'Tasas de interés en las operaciones de crédito', correspondiente a la información de diciembre 2023, será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero 2024", detalló la autoridad monetaria el texto reglamentario.

Compras con Tarjetas de crédito: cómo impacta la suba de la tasa de interés

Según la información que se desprende de la Comunicación A 7937 del Banco Central, la tasa no podrá superar en más del 25% el guarismo promedio del sistema financiero para las operaciones de préstamos personales sin garantía real. Desde enero 2024 dicha cifra ascenderá al 140,86%.

En aplicación real referida a forma de cómputo, el valor configurará los saldos financiados entre las fechas de vencimientos donde surgiera el monto adeudado.

Además, será la tasa a aplicar cuando no se abone el pago mínimo convenido consignado en el resumen mensual y sobre el importe no cancelado exigible, de forma tal que no podrá capitalizarse.

tarjeta credito

Tarjetas de crédito: opciones para pagar el resumen de la tarjeta

Pago mínimo: se trata del monto mínimo que hay que pagar para evitar problemas legales. Además, si no se abona este monto, al tiempo se bloquea el plástico, por lo que el usuario quedará imposibilitado para seguir recibiendo dicho financiamiento.

Pago parcial: este tipo de pago no llega a saldar el total del resumen de ese mes. Por lo tanto, el saldo restante queda pendiente y genera intereses. El cálculo queda sujeto al importe que quede pendiente y al tiempo de demora en la cancelación.

Pago total: este tipo de pago es que se lleva a cabo cuando se efectúa el pago de la suma total del resumen de ese mes. Eso también incluye los intereses incluidos que pudiera haber y los gastos administrativos del banco.