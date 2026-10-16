El FMI prevé que la actividad económica de Argentina se recupere para 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este viernes las reformas económicas llevadas a cabo por el Gobierno y prevé que la actividad económica en Argentina se recupere en 2027, gracias a una mayor inversión y el consumo privado. "Esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, durante las reuniones anuales que el organismo lleva a cabo en Tailandia.
El funcionario brindó una conferencia de prensa donde presentó el informe de actualidad regional para América Latina y El Caribe y habló específicamente del país: “En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”.
En este marco, Chalk prevé que "la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado, los cuales se verán favorecidos por la disminución de la inflación y los esfuerzos de reforma en curso”.
A nivel regional, analizó que América Latina y el Caribe "ha tenido un buen desempeño en términos generales y al desenvolverse en el complejo y volátil contexto global que se describió a principios de esta semana en nuestros informes principales”.
Preocupación por la inflación
Entre los puntos a tener en cuenta el funcionario del FMI puso al alza inflacionaria como una de las principales preocupaciones, debido a la crisis energética y el efecto que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño y su incidencia los precios de los alimentos.
“No obstante, algunos países —entre ellos Argentina, Bolivia y Ecuador— han adoptado medidas audaces para reducir los subsidios y permitir que los precios internacionales se reflejen mejor en los precios internos”, resaltó Chalk.
En este sentido, completó: “Se deben preservar los avances —logrados con gran esfuerzo en varios países, como Argentina, Bolivia y Ecuador— en la reducción o eliminación de los subsidios a la energía. Los gobiernos deberían fortalecer los mecanismos destinados a proporcionar transferencias directas y bien focalizadas a los hogares de bajos ingresos”.