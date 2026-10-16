El FMI prevé que la actividad económica de Argentina se recupere para 2027 Lo señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, al presentar el informe de actualidad regional para América Latina y El Caribe. A su vez, destacó los avances logrado por el Gobierno en materia de reformas, recorte de subsidios y el manejo de la deuda. Por Agregar C5N en









Nigel Chalk, funcionario del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este viernes las reformas económicas llevadas a cabo por el Gobierno y prevé que la actividad económica en Argentina se recupere en 2027, gracias a una mayor inversión y el consumo privado. "Esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, durante las reuniones anuales que el organismo lleva a cabo en Tailandia.

El funcionario brindó una conferencia de prensa donde presentó el informe de actualidad regional para América Latina y El Caribe y habló específicamente del país: “En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”.

En este marco, Chalk prevé que "la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado, los cuales se verán favorecidos por la disminución de la inflación y los esfuerzos de reforma en curso”.

A nivel regional, analizó que América Latina y el Caribe "ha tenido un buen desempeño en términos generales y al desenvolverse en el complejo y volátil contexto global que se describió a principios de esta semana en nuestros informes principales”.

Preocupación por la inflación Entre los puntos a tener en cuenta el funcionario del FMI puso al alza inflacionaria como una de las principales preocupaciones, debido a la crisis energética y el efecto que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño y su incidencia los precios de los alimentos.

“No obstante, algunos países —entre ellos Argentina, Bolivia y Ecuador— han adoptado medidas audaces para reducir los subsidios y permitir que los precios internacionales se reflejen mejor en los precios internos”, resaltó Chalk. En este sentido, completó: “Se deben preservar los avances —logrados con gran esfuerzo en varios países, como Argentina, Bolivia y Ecuador— en la reducción o eliminación de los subsidios a la energía. Los gobiernos deberían fortalecer los mecanismos destinados a proporcionar transferencias directas y bien focalizadas a los hogares de bajos ingresos”.