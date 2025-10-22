22 de octubre de 2025 Inicio
En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad registraron subas en agosto.

En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2

En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

La economía argentina mostró en agosto un leve repunte. De acuerdo con los datos del INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 2,4% interanual y 0,3% en la medición desestacionalizada respecto de julio. Se trata del tercer incremento consecutivo luego de un primer semestre marcado por la recesión.

En la comparación con igual mes de 2024, diez de los sectores que integran el indicador mostraron mejoras. La intermediación financiera, con un salto del 26,5% interanual, fue la actividad de mayor crecimiento y también la que más aportó al resultado general. En segundo lugar se ubicó la explotación de minas y canteras, que avanzó 9,3% interanual, impulsada por la producción energética y minera.

Sin embargo, el repunte no fue uniforme. Cinco sectores registraron caídas, entre ellos la industria manufacturera, que retrocedió 5,1% interanual, y el comercio mayorista, minorista y de reparaciones, con una baja de 1,7%. Ambos rubros restaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento total del indicador.

Con estos resultados, la actividad económica acumula señales mixtas: una recuperación leve en sectores financieros y extractivos, pero sin una mejora sostenida en la producción industrial ni en el consumo.

Actividad económica, sector por sector

