El SATSAID retoma el plan de lucha con paros de tres horas por turno

El sindicato de televisión SATSAID decidió retomar este viernes el plan de acción con paros de tres horas por turno debido a que consideró “insuficiente” la propuesta de las cámaras empresarias ATA-CAPIT quienes ofrecieron un incremento del 15,5% junio 2023, 15,5% julio 2023, 15,5% agosto 2023 y 15,5% septiembre 2023, más una suma fija de $70.000 para todo el período, lo que no resuelve “el grave deterioro salarial”.

“Hemos rechazado ese ofrecimiento por considerarlo totalmente lejano de la realidad económica que viven los trabajadores y trabajadoras al no cubrir el grave deterioro de los salarios de nuestros/as representados/as”, expresó el SATSAID en el acta asamblearia.

El sindicato ratifica el pedido de un reajuste del 26% para el mes de junio 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022; y un incremento del 54% para el trimestre de la paritaria julio a septiembre 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativo y no remunerativos vigente a septiembre 2022; y el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de $240.000.

El plan de lucha dispuesto por el SATSAID contempla paros de 3 horas por turno a partir de las 14 de este viernes 30 y para el día lunes 3 de julio de 2023, según lo dispuesto en la resolución de consejo directivo nacional del 21 de junio pasado. La medida se realizará “con permanencia en los lugares de trabajo, en todas las empresas del país alcanzadas por los convenios colectivos de trabajo 131/75 y 634/11 en apoyo a nuestro pedido de recomposición salarial”, explicó el sindicato.

“La implementación y modalidad de la medida estará a cargo de cada representación sindical atendiendo la variedad de turnos y programación en las empresas y en las distintas jurisdicciones”, agregó el SATSAID.