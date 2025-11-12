Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos Se trata de GAC Motors, que llega a nuestro mercado con cinco vehículos y opciones nafteras, híbridas y eléctricas. Por







GAC GS3 Emzoom

La marca china GAC Motor desembarcó oficialmente en la Argentina con la presentación de cinco modelos, 3 SUVs y 2 sedanes. La marca, perteneciente al grupo Guangzhou Automobile Group (GAC Group), llega de la mano del importador Avantek S.A. y en China cuenta con una alianza estratégica con las marcas japonesas Toyota y Honda, para las que produce vehículos.

El grupo automotriz perteneciente al gobierno chino, que opera con capitales mixtos. El grupo fabrica autos, buses, camiones y motores, con opciones de motorización convencional, híbridos y eléctricos. En 2024 produjo 2.5 millones de vehículos, emplea a 100.000 trabajadores y cuenta con presencia en más de 30 países, entre ellos Argentina.

En esta primera etapa, la marca presentó los siguientes vehículos:

GAC GS3 Emzoom (SUV segmento B): motor 1.5 turbo nafta (177 cv), caja automática de doble embrague. Viene con tres opciones de equipamiento y precios que van desde los u$s31.900 hasta u$s36.500.

(SUV segmento B): motor 1.5 turbo nafta (177 cv), caja automática de doble embrague. Viene con tres opciones de equipamiento y precios que van desde los u$s31.900 hasta u$s36.500. GAC GS4 Emkoo (SUV segmento C): híbrido con motor 2.0 turbo + eléctrico (237 cv totales), caja DHT, etc. Precio: u$s33.800.

(SUV segmento C): híbrido con motor 2.0 turbo + eléctrico (237 cv totales), caja DHT, etc. Precio: u$s33.800. GAC GS8 (SUV segmento D): motor 2.0 turbo, 251 cv, tracción integral. El precio de venta es de u$s60.000.

(SUV segmento D): motor 2.0 turbo, 251 cv, tracción integral. El precio de venta es de u$s60.000. GAC Empow (sedán segmento C): mismo motor que el GS3 Emzoom, en venta a partir de diciembre 2025.

(sedán segmento C): mismo motor que el GS3 Emzoom, en venta a partir de diciembre 2025. GAC Aion ES (sedán eléctrico): batería 55.2 kWh, motor eléctrico con 134 cv y una autonomía declarada de 440 kilómetros. El precio de venta es de u$s33.800. El plan inicial es abrir diez concesionarios oficiales en distintos puntos del país, con proyección de crecimiento el próximo año, tanto en la red oficial cómo en la llegada de nuevos vehículos.