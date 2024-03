El mercado empieza a poner en duda la recuperación económica planteada por Javier Milei

Economistas e inversores aseguran que "para nada vemos una salida en V" en referencia a los dichos del Presidente que pronostica la continuidad de una fuerte recesión en los próximos meses para luego repuntar. “Si no hay shock de inversión ni shock de consumo, por más que baje la inflación no hay razones para una salida rápida”, señalaron.

Poco después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que el Gobierno seguirá "por el mismo rumbo" aunque "la política no nos acompañe", el mercado comenzó a plantear dudas sobre la recuperación en la economía pronosticada por el presidente Javier Milei para los próximos meses. " Para nada vemos una salida en V ", fue una de las frases que se escuchó.

“Si no hay shock de inversión ni shock de consumo, por más que baje la inflación no hay razones para una salida rápida”, argumentó el inversor a Ámbito. En la misma línea reflexionó que “por más que haya una inflación más baja, si antes a una persona no le alcanzaba para llegar a fin de mes, ahora tampoco le va a alcanzar”.

Por su parte el director de Invecq, Esteban Domecq, intentó no ser tan alarmante al señalar que “en un escenario optimista, podría darse una V rotada 45%, por entrada a la recesión vertical y salida a 45%, con punto de inflexión en el segundo trimestre”.

Luis Caputo

“Si la estabilización falla, será más en forma de U ‘abierta’, y el punto de inflexión será más para el tercer trimestre tal vez”, indicó Domecq al mismo medio.

En el mismo sentido, Ezequiel Zambaglione, economista de Balanz consideró que “es muy pronto para saber” si la salida va a ser en V. “Hoy la situación sugeriría una recuperación relativamente alta porque los salarios están muy bajos y eso puede potenciar la inversión”, explicó.

Para luego replicar que de tomas maneras “hay dudas por el efecto de la licuación de stocks que hicieron las tasas de interés negativas, que puede llegar a tener efecto de postergar la recuperación”.

“Muchas empresas e individuos se van quedando con menos ahorro ahora. No habría stock para arrancar para la inversión. La duda es si quedan stock en dólares de residentes o inversiones del exterior que cumplan esa función”, detalló.

Para Zambaglione, la recuperación fuerte “va a depender de cuán buenas expectativas genere el programa del gobierno”. “La recuperación permanente va a volver cuando se tenga la seguridad de que se consiguió la estabilidad”, opinó.