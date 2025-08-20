El Gobierno negocia un swap con el Tesoro de los Estados Unidos Las conversaciones con el secretario del organismo, Scott Bessent, se encuentran avanzadas, aunque el monto final es un tema todavía está en discusión. Por







El ofrecimiento fue iniciativa de Scott Bessent, quien lo hizo pública en ocasión de su viaje a la Argentina

El Gobierno se encuentra negociando un swap y la obtención de apoyo financiero al Tesoro de los Estados Unidos. “Las conversaciones están avanzadas”, señalaron a Ámbito fuentes cercanas a las tratativas. El monto final todavía se encuentra en discusión.

En este marco, desde Casa Rosada también se avanzan en las conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Ambas gestiones con el país del norte resultarían de gran importancia en un contexto donde los mercados locales atraviesan ciertas turbulencias con las tasas de interés.

El ofrecimiento del apoyo financiero por parte del Tesoro de los Estados Unidos se trató de una iniciativa por parte de su secretario, Scott Bessent, quien lo hizo pública cuando visitó Argentina en su último viaje.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos en Argentina 15-04-25 El secretario del Tesoro durante su visita a Argentina en abril de este año: se reunió con Luis Caputo. NA/Juan Foglia En abril, el secretario del Tesoro de EEUU había elogiado el plan económico de Luis Caputo y resaltó las negociaciones por el comercio bilateral. En un comunicado difundido por el organismo, Bessent "reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del Presidente Milei y lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos".