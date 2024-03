El Gobierno explicó cómo será la apertura de las importaciones de productos de la canasta básica

Además se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

Según el Gobierno, esta medida alentará la importación de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional. En consecuencia, esta decisión que contribuirá a una mayor competencia y se espera que lleve a una caída en la inflación y en el nivel de precio de estos productos.

Entre los principales productos que resultarán beneficiados con esta resolución se encuentran: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos, pañales, entre muchos otros productos.

Javier Milei anticipó que la inflación de febrero estará "alrededor del 15%"

Horas antes de que se conozca el dato de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el presidente Javier Milei anticipó que la inflación mensual estará "alrededor del 15%", lo que calificó de "numerazo", ya que será más baja que enero, cuando fue del 20,6%.

"En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual", sostuvo, entrevistado en Crónica.

"Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación", insistió, pese a ese argumento ya fue desmontado.

Javier Milei insiste en sostener que sus medidas evitaron una hiperinflación.

El Presidente continuó su repaso. "El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían", planteó.

"A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo", definió.

Según el mandatario, una vez superado el impacto las subas en las prepagas y tarifas, que, de acuerdo a su versión son "una vez y para siempre, y tienen que ver con las recomposiciones de precios, al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito".