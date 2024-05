El Gobierno convocó a los gremios estatales a paritaria para este miércoles

"Si este llamado no va acompañado de una propuesta que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde el 10 de diciembre hasta aquí, será difícil que las negociaciones puedan llegar a un buen término", advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Tras ser notificado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, adelantó que su gremio exigirá recuperar en un solo pago todo lo perdido durante el gobierno de Javier Milei.

"Que finalmente se haya convocado a la paritaria es una respuesta a una de las demandas que tenemos los estatales. Pero si este llamado no va acompañado de una propuesta que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde el 10 de diciembre hasta aquí, será difícil que las negociaciones puedan llegar a un buen término", escribió Aguiar en su cuenta de X.

"Deben saber también que los ofrecimientos en cuotas contribuyen a seguir deteriorando los salarios. Por lo tanto, esperamos que cualquier propuesta se conforme en un solo pago", agregó el titular de ATE.

Despidos en el INADI: trabajadores se concentraron en las inmediaciones del edificio

Los trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se concentraron esta mañana, en las inmediaciones del edificio, luego de que ayer por la noche recibieran una notificación vía mail donde se les comunicó que "no corresponde prorrogar su designación transitoria".

En declaraciones a Noticias Argentinas, empleados de la institución confirmaron que "la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ e incluso, también, hay una persona con discapacidad".

"Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad", aseveró Mariana, una de las profesionales que pertenece al personal de capacitación.

Por su parte, ATE apuntó contra el Gobierno y afirmó que la gestión actual "avanza con desguace del Estado". "Ahora despiden otros 120 compañeras y compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas", publicaron en la cuenta oficial de la red social X.