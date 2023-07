El Gobierno advirtió que es "inviable" eliminar el cepo al dólar y las retenciones al agro

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo advirtió que la eliminación de las restricciones a la compra de dólares y de las retenciones a las exportaciones de soja, en particular, es en la actualidad "inviable" y tendría "consecuencias dramáticas" para la sociedad argentina.

Destacan que el dólar agro significará US$ 2.000 millones adicionales de recaudación

"Las consecuencias serían dramáticas para la sociedad en su conjunto y no sería una solución inmediata para el sector", sostuvo el funcionario en relación a la propuesta de eliminar las limitaciones a la compra de divisas y las retenciones a las exportaciones de soja, esgrimida por precandidatos presidenciales de la oposición.

Al retirarse del Museo del Bicentenario donde participó de la reunión del Consejo Federal Agropecuario, Bahillo señaló que las promesas formuladas por los candidatos de la oposición son "absolutamente inviables".

"Yo lo digo y me hago cargo, lo he hablado con el ministro (de Economía Sergio Massa), tenemos que repensar el esquema de retenciones, con mucha responsabilidad y compromiso, sin resentir las cuentas públicas", subrayó.

Sin embargo sostuvo que ese "repensar" al que se refiere "no se puede hacer sobre la base del ajuste, de achicar el Estado, de resentir las políticas públicas, porque esas políticas públicas es menos salud, menos seguridad para los argentinos".

El ministro Massa anunció ayer que a partir del 1 de septiembre dejarán de pagar retenciones los productos de las economías regionales, pero no se alterará el esquema para las exportaciones de soja, trigo y maíz, productos para los cuales se espera una importante recuperación para la próxima campaña.

Las palabras del funcionario tuvieron como contexto el primer día de implementación del paquete de medidas económicas, entre las que se destacó una nueva versión del programa dólar agro, que determinó la aplicación de un dólar diferencial de $ 340 para las economías regionales y la exportación de maíz.

Dentro de su disertación, el titular del Palacio de Hacienda adelantó el final de las retenciones para las economías regionales. El país cuenta con seis industrias que pagan el impuesto a la exportación: maní, vino, arroz, industria forestal, cáscaras de cítricos y tabaco.

Massa expuso esta novedad ante el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseguró que a los productores agropecuarios las medidas anunciadas por el Gobierno "no nos generan confianza". Por ello, el ministro aclaró que no quería "entrar en polémicas", pero sí cuestionó a otros precandidatos que cuestionaron la aplicación de retenciones a "200 economías regionales". "No todo vale en la campaña", advirtió y luego precisó que "hasta el 31 de agosto, quedan seis y a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones".

Massa impulsó la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial

El ministro Sergio Massa sostuvo que "es fundamental" que el Congreso sancione la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, por entender que le dará "competitividad al sector agropecuario" y constituirá "un primer sendero de recaudación impositiva que nos va a permitir ir aliviando la carga" tributaria.

Además, en su exposición, Massa destacó el aporte que representará el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) al sector agrícola, en tanto permitirá "desarrollar con Brasil y Paraguay un programa de inversión, producción y comercialización en materia de fertilizantes".