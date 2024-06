El duro análisis de Gustavo Weiss sobre la construcción: "El 2024 está irremediablemente perdido"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción se refirió a las obras públicas paralizadas por el Gobierno y expresó que "hubo motosierra total y no fue sin advertencia".

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss , advirtió que por la delicada situación del rubro y expuso su pesimismo de cara al resto del año: "No creo que haya ninguna reactivación este año. El 2024 está irremediablemente perdido".

Luego de la paralización de las obras públicas del gobierno de Javier Milei , Weiss marcó que si se reanudan, no será instantáneamente. "Hay que ver en qué condición están, los precios y el pago de deuda atrasada. Reiniciar obras públicas no es algo que ocurre mágicamente si hay dinero disponible, porque es un proceso que lleva tiempo, ya que demora meses. Habrá que ver lo que ocurrirá en 2025", señaló en diálogo con FM Milenium.

"No es solo un problema de terminación de obras porque hay muchas no pagadas. Hay muchísimos años en los que el Estado incumple la ley y no abona intereses, paga a moneda corriente. Esa es la foto de hoy", añadió en esta línea.

En tal sentido, manifestó los encuentros que tuvo Camarco con la administración de La Libertad Avanza para discutir sobre la pública: "Hubo motosierra total y no fue sin advertencia. Antes de asumir este Gobierno tuvimos entrevistas con Guillermo Ferraro y seguimos teniendo reuniones con los secretarios. Nos dijeron claramente que no había plata y que la prioridad es bajar la inflación".

En tanto, el presidente de Camarco se refirió al proyecto de Ley Bases y pidió que se elabore una estrategia de mejoras económicas. "Sería muy interesante que junto con su aprobación se evalúe un plan de desarrollo económico para los próximos años. No hay país que se pueda desarrollar sin una infraestructura económica y social desarrollada", expresó.

Se perdieron más de 50 mil empleos por la paralización de la obra pública

A raíz de la decisión del presidente Javier Milei de paralizar la obra pública, el rubro de la construcción ya perdió más de 50.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con datos del Indec del primer cuatrimestre del año, ya se perdieron 52.400 puestos de trabajo registrados en la construcción, que ya lleva ocho meses consecutivos.

En noviembre la construcción ocupaba 444.000 puestos laborales formales, mientras que en abril se redujeron a 391.640. De esta forma, el empleo en ese estratégico sector cayó casi 12%.

Según los especialistas del sector, además se habría perdido una cantidad similar de puestos laborales entre el personal no registrado, que suele ser alto en esa actividad, en lo que corresponde a tareas puntuales de refacciones e instalaciones.

La construcción es el sector industrial que más cayó durante este gobierno, en especial por la decisión de poner un freno total a la obra pública para tratar de equilibrar las cuentas fiscales. En abril último la actividad de la construcción cayó 37,2%, según el INDEC.

No obstante, hubo una leve recuperación respecto de marzo, que enciende alguna luz de esperanza de que la recesión esté un paso más cerca de encontrar su piso.

Un dato que preocupa es que dos de cada diez constructoras estima reducir personal en los próximos meses. Y que entre aquellas que trabajan en obra pública, la mitad considera que deberá reducir personal. En agosto 2023 había 466.000 trabajadores en la construcción. Esto indica que se perdieron casi 75 mil puestos en ocho meses.