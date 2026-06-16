El consumo de carne volvió a caer en mayo y alcanzó el peor registro en 20 años La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina detalló en su último informe una merma interanual del 6,1%, lo que significa una retracción de 3,1 kilos por habitante. Por Agregar C5N en









El consumo de carne volvió a caer en mayo.

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) reveló en su último informe que el consumo de carne vacuna volvió a caer en mayo (-6,1%) y alcanzó el registro más bajo en los últimos 20 años. La merma, que se refleja en una retracción de 3,1 kilos por habitante, se produjo pese a la estabilidad del precio sostenida en el quinto mes del año.

"En un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faenar, la producción de carne vacuna acumuló una contracción de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026. En total se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso equivalentes, es decir 91,65 mil tn r/c/h menos que en enero-mayo de 2025", analizá el trabajo de la entidad.

Para luego aclarar que "visto del lado de la demanda, cabe señalar que en el período analizado se habría exportado un total de 312,2 mil tn r/c/h de carne vacuna, cantidad que resultó 5,1% superior a la exportada en los primeros cinco meses del año pasado. Las mayores exportaciones (+15,06 mil tn r/c/h) estuvieron traccionadas fundamentalmente por la demanda estadounidense".

El detalle marca que el consumo per cápita promedio de los últimos doce meses bajó a 47,5 kilos/año, lo que implica un descenso del 6,1% anual (-3,1 kg/hab/año).

carne "La caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, a raíz de la significativa suba del precio relativo de la carne vacuna, se tradujo en una contracción de 11,1% anual del consumo aparente de carne vacuna", agrega.