El Banco Central finalizó la rueda con compras por u$s 200 millones y en la semana adquirió u$s 219 millones

El Banco Central finalizó la jornada de este veirnes con compras por u$s 200 millones , que representa el monto más importante de lo que va del año. En tanto, en la semana adquirió 219 millones de dólares.

La semana pasada, el Central sumó u$s 61 millones y, con el resultado de esta jornada, alcanzó 18 jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas. De esta manera, anota un saldo positivo en lo que va de enero de u$s 280 millones.

"El ingreso de préstamos destinados a inversiones en infraestructura explican el monto de las compras oficiales”, explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En lo que respecta al mercado de divisas en general, el dólar minorista cerró hoy a $188,53 promedio, con un incremento de 36 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer. De esta forma, marcó un avance semanal de $1,92 (+1,02%).

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,6% hasta $348,94 y el MEP asciende 0,6% hasta los $ 344,35, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el dólar blu cotizó con un incremento de siete pesos a $370 por unidad, con lo que en la semana avanzó $16.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 30 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $ 179,25. En la semana, mostró un incremento acumulado de $2,02 (+1,12%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $245,09 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $311,07.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $32,93, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $377,06.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 257 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 98 millones y en el mercado de futuros Rofex u$s 665 millones.