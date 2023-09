Día de la Industria: el Senado distinguió a empresas por su trayectoria, impacto e innovación

Ley de Alquileres: no hubo acuerdo y el debate en el Senado pasó a nuevo cuarto intermedio

Entre ellos Claudio de Pizzini aseguró que comenzó fabricando sus propias escuadras para estudiar porque no tenía dinero, y las convirtió en la herramienta indiscutida de millones de estudiantes: “No existe el no puedo, el no se puede”.

Industrias reconocidas

TRAYECTORIA : Claudio de Pizzini fundador y presidente de PIZZINI. Llegó a la Argentina en 1946 como inmigrante desde su Italia natal. Tenía sólo ocho años, pero con la experiencia de haber vivido las privaciones de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando era estudiante de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fabricó artesanalmente un juego de escuadras en celuloide para uso propio en la materia de Dibujo Técnico. Comenzó a fabricarle también a sus compañeros y luego, en bicicleta, repartía a sus primeras librerías clientes. Así, en 1955 nace la marca "PIZZINI".

En la década del 70 incorporó nuevas tecnologías, permitiendo con ello la elaboración de productos con diseño propio y años más tarde, inició una fuerte campaña exportadora con proyección mundial.

IMPACTO AMBIENTAL : Hychico S.A ( Chubut) pionera en producción de hidrógeno verde.





AGROINDUSTRIA: PUNA BIO ( Tucumán ), una startup fundada en 2020 dedicada al desarrollo de biofertilizantes basados en microorganismos, que han sido aislados de "La Puna", la salina más alta y seca del planeta.

MUJER INDUSTRIAL: Beatriz Telecemian de Kopousshian, directora de la reconocida marca ARETHA. Con 46 años de trayectoria cuenta con más de 300 empleados y es una de las empresas líderes del mercado de ropa interior. Es la primera industria textil de argentina en incorporar tecnología seamless (sin costura).

PROYECCIÓN INTERNACIONAL: Portho Gelatto (San Juan). Los hermanos Nieto son Jóvenes sanjuaninos con varios premios internacionales (como el primer puesto en el campeonato “Gelato World Tour Challenger”, con el helado de membrillo a la crema). Además, Ricardo, Fernando y Santiago realizan numerosas obras de caridad en San Juan.

RECAMBIO GENERACIONAL: Alejandro Bestani, presidente de ALIMENTOS INCA (Mendoza). En 1938 los 3 hermanos Bestani desarrollaron una industria de alimentos enlatados como un modelo inédito hasta ese momento.

PERSPECTIVA DE GÉNERO: AVON. La empresa está presente en Argentina empoderando a 300.000 Revendedoras, y más de 1200 colaboradores que trabajan en sus oficinas y en sus dos plantas industriales. Pionera en políticas como el Protocolo y Licencia por Violencia de Género, presentado en el Congreso en 2017.

JOVEN INDUSTRIAL: Nicolás Galfione ( Rosario-Santa Fe).





INDUSTRIA 4.0 : El Mundo de las Placas (Jujuy).





DISEÑO Y FABRICACIÓN: Daniel Risafi, director de BORCAL.





INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO: Daniel Jejcic -CEO & Board Member de avenida+ una solución tecnológica a medida para la creación de marketplaces.





AUTOMATISMO INDUSTRIAL: St-Group SRL. Automatizan procesos del ámbito naval y de defensa y seguridad.

INNOVACIÓN: Carlos Maxwell Casares , Director de Food Service.





RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: Joaquín Echeverría- director general de Ortopedia Beltrán. Esta es una una empresa con más de 70 años de experiencia en brindar soluciones médicas y fabricar productos de alta calidad que cumplen con estándares internacionales. Realizan múltiples tareas solidarias.

Además, se entregaron menciones especiales a Ernesto Del Burgo, por sus más de 30 años de labor como dirigente gremial empresario, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo se reconoció a Pedro Cascales, Licenciado en Administración de empresas, y presidente de dos empresas pymes del rubro Equipamiento ferroviario y bienes de capital para el gas licuado de Petróleo.