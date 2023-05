Deuda con el FMI: la AGN aseguró que no se tuvo en cuenta al Congreso ni al Banco Central

En medio de la polémica desatada por el informe de la Auditoría General de la Nación , que detectó irregularidades en las condiciones en las que Mauricio Macri firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la auditora general de la AGN aseguró que no se tuvo en cuenta al Congreso ni al Banco Central.

"El acuerdo se hizo sin cumplir las normativas vigentes de Argentina, de administración financiera o cualquier ley de procedimientos administrativos. No pasó por el Congreso Nacional ni estaba previsto en la ley de Presupuesto 2018", denunció, de la Rosa, a la vez que agregó que "esa ley debe aprobar todos los empréstitos internos y externos: no solo se obvió al Congreso sino que además no se sacó un decreto, un DNU, decisión administrativa ni una ley administrativa".