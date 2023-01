Desde San Luis, Damián Chiappero cerró un gran año a contracorriente

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, Pago Único y Pensiones No Contributivas, hoy lunes 30 de enero

En una entrevista diferente, Chiappero abre las puertas para hablar de los temas más variados:

¿Cómo está la cartera hoy?

La cartera está atravesando un momento bueno, pero tengo el convencimiento de que todavía no ha podido mostrar todo el potencial, principalmente porque ha tenido que enfrentarse a un mercado “bearish” en este último ciclo. Espero que este año se puedan ver otra vez frutos de la composición de la cartera. Después de todo, hay un trabajo de análisis muy minucioso detrás de cada movimiento que se hace y esto ha ayudado a mitigar cualquier clase de episodio desfavorable.

¿Cómo se siente haberla hecho crecer hasta su nivel actual?

Honestamente, estoy más concentrado en lo que falta por hacer. Siento que todo está recién empezando. Puede no ser fácil pero hay un plan general con lineamientos claros y hasta ahora sólo se han dado los primeros pasos, todavía le queda mucho por delante. Es un trabajo de disciplina y constancia esencialmente, con frutos a largo plazo como cualquier obra que pretenda uno concebir seriamente.

¿Cómo es operar y dirigir lejos de la zona que concentra al núcleo duro del mercado?

El principal elemento en contra es el tiempo. Si bien internet es un factor que facilita las operaciones a la distancia, no llega a suplir en su totalidad los beneficios de lo cercano. Aun así podría lograrse celeridad; pero para esto habría que resignar la confiabilidad en algunas operaciones, y ese es un costo que prefiero evitar.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en tu posición de titular de la cartera?

Que una cosa es analizar libros y otra muy distinta es actuar sobre la realidad, porque una cosa es tener ideas y otra bastante distinta es llevarlas a la práctica.

Teniendo en cuenta la apuesta que la cartera hace en parte por Latinoamérica, ¿cómo ves el futuro de la Argentina en los tiempos que vienen?

Hoy la Argentina está atravesando un ciclo económico (no político, sino económico) que tuvo su inicio con la devaluación del exministro Kicillof y que fue continuado por las dos administraciones presidenciales que lo sucedieron en esa tarea. Sería hermoso que se tomen las medidas para que termine el ciclo y se abra camino a uno nuevo; es una cuestión necesaria pero hace falta voluntad política para esto. Sería hermoso que en Argentina pudiéramos declararle la guerra al fracaso para que florezca la esperanza, la esperanza de que hay un futuro para cada familia, para cada niño, de que en definitiva hay futuro en la Argentina. Porque la esperanza es la condición que todos necesitamos para ponernos en marcha. La esperanza no tiene que ser una expresión vacía, se trata de pasar a la acción, se trata de hacer efectivamente algo para cambiar las reglas del juego.

¿Por qué crees que a un país rico en recursos naturales, productor de tanta cantidad de alimentos y tan rico como la Argentina le cuesta crecer económicamente?

Acá, me parece, que hay una confusión. Un país no es rico porque tiene grandes recursos naturales, un país es rico cuando tiene educación. Esto quiere decir que la educación nos hace respetar al otro, nos hace pedir permiso, nos hace decir gracias, nos hace ceder nuestro lugar a otro que lo necesita más, nos convierte en personas que pudiendo y teniendo la oportunidad de robar, no roban. Esto es la educación y esto es lo que verdaderamente hace rico a un país.

Hoy en día se puede estudiar por internet y puede también alguien educarse por internet: ¿es una posible solución?

Con el gran avance que ha tenido el uso de internet, el hombre, quiero decir la especie humana, camina a cada minuto por el filo de un abismo: de un lado tiene todo el conocimiento; y del otro lado no tiene nada. Pero el avance de internet pareciera que ha sido más que el avance del ser humano en este aspecto y ha terminado por superarlo. Tengo la esperanza de que dentro de algún tiempo las personas elijamos encender los teléfonos para otra cosa que no sea estar ensimismados atendiendo cuestiones intrascendentes. Pero mientras esto no suceda, seguimos parados en el mismo lugar.

¿Qué se puede hacer para remediar esta situación?

En principio yo diría que intentar salir de la prisión en la que estamos, viviendo cada día una vida que no es la nuestra sino la que nos mandan a vivir desde una estructura invisible que necesita hombres que sigan al rebaño, hombres con ambiciones que no son las propias y aspiraciones que tampoco son las propias. Entonces salirse sería una solución, salirse, abrir la cadena e irse, aun a riesgo de la falta de comprensión de los que elijan quedarse ahí. Y el hecho de salirse sería entonces un acto individual, un acto de libertad. Y ese es un acto que vale la pena.