Cuánto paga el Plazo Fijo UVA en febrero 2024: ¿hay cambios?

Qué pasa con el Plazo Fijo UVA en febrero 2024

plazo fijo uva Cómo abrir y comenzar a invertir en un Plazo Fijo UVA

Los Plazos Fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) continúan ajustando su tasa conforme a la inflación, lo que los convierte en una opción muy atractiva durante estos períodos de incremento de precios. Sin embargo, presentan la desventaja de requerir que los fondos permanezcan inmovilizados por un período de 6 meses.

Con la reciente modificación por parte del Banco Central, aquellos interesados en cancelar anticipadamente su Plazo Fijo en UVA podrán recibir una tasa acordada según las políticas del banco emisor, otorgando así mayor flexibilidad a los inversionistas.

Qué diferencia hay con el Plazo Fijo tradicional y cuál conviene

En contraposición, el Plazo Fijo convencional se vislumbra desfavorable, ya que ofrecerá una tasa del 9,16% mensual, mientras se espera que la inflación se sitúe en torno al 30%.

De esta manera, si el ahorrador tiene la posibilidad de esperar 6 meses, la alternativa más rentable parece ser el Plazo Fijo en UVA. No obstante, en caso de no contar con esa flexibilidad temporal, el Plazo Fijo Tradicional no parece encontrarse entre las opciones más recomendables.