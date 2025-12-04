Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 5 de diciembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 5 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos de la primera quincena con cualquier terminación de DNI, desde el 10 hasta el 12 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, desde el 9 hasta el 12 de diciembre.