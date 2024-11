Courier privado vs. Puerta a Puerta: qué diferencias hay

El régimen Puerta a Puerta se hace a través del Correo Argentino y permite traer mercadería a las personas físicas hasta US$3000 (incluyendo el precio, más el seguro y el flete); que no superen los 20kg y que no tengan fin comercial. Los primeros 12 envíos tienen el beneficio de una franquicia de US$50 cada uno libre de impuestos . En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería, más el seguro y el flete) sea igual o inferior, no se tendrá que abonar ningún tributo. En el caso de que el monto exceda los u$s50, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente. Si se llegan a superar los 12 envíos, se abonará el 50% del total de la compra.

En el caso del régimen de courier, la normativa les permite a las personas físicas o jurídicas traer hasta cinco envíos anuales; que no excedan los u$s1.000 por vuelo; que su peso no exceda los 50kg; que el envío no este conformado por más de tres unidades de la misma especie y que la mercadería no se comercialice. Las mercaderías que entran a través de un courier tienen que pagar la totalidad de los tributos (los derechos de importación, tasa de estadísticas, IVA, e impuestos internos).

Correo Argentino (Puerta a Puerta)

Se deberá ingresar en la web de Correo Argentino, previo registro en el sitio, el número de seguimiento del envío (tracking ID) que proporciona el Correo.

Declarar el valor y la descripción del o los productos recibidos.

Una vez que se valide dicho registro, se generará en forma automática un Volante Electrónico de Pago (VEP), por los conceptos y valores que corresponda abonar (en la actualidad se abona $7.600)

Los envíos son 12 por año.

Hay una franquicia anual de u$s50. Si el valor de tu envío supera los u$s50, pagarás el 50% sobre el excedente de ese valor.

Cualquier envío de hasta 20 kilos podrá ser distribuido en circuito Puerta a Puerta, siempre a criterio de Aduana.

Paquetes de más peso o más valor se retiran en el Correo o la Aduana.

Correo privado (courier)