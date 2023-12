Continúan los aumentos preventivos: cómo variaron los precios de los productos en almacenes

A la espera de los anuncios económicos, en el segundo día de la gestión presidencial de Javier Milei, la remarcación en los productos de los almacenes parece no tener un fin. Los almaceneros aseguran que los aumentos desde las elecciones hasta esta la fecha no tiene un techo.

Para ello, C5N hizo un nuevo recorrida por los comercios y Fernando Savore, presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), reveló que en las últimas semanas los mayoristas están haciendo aumentos preventivos.

“Después de las elecciones, fuimos al mayorista y nos encontramos con un 25% de aumentos en los alimentos, 30% en lo que son productos de limpieza e higiene personal. Ahí decías ‘ya está, llegó a su techo’, sin embargo, durante toda la semana anterior recibimos nuevos aumentos”, sostuvo Savore en Mañana Argentinas con la movilera de C5N Mariela López Brown.

En ese sentido, remarcó que los aumentos de la semana pasada fueron entre un 30 a un 50% y explicó que este lunes, un día después de la asunción, los precios sufrieron un nuevo incremento. “Por ejemplo, yo tenía la harina más barata que lo que estaba en el mayorista, o mismo, tampoco hay productos para comprar”, detalló.

Haciendo una mini referencia de los productos donde se sintió más el incremento en los precios que atacan al bolsillo de los clientes, Savore indicó que el aceite “pasó de $550 a $1500 en cuestión de días”. “El kilo de azúcar, hace seis meses atrás, estaba 340, desde esa fecha hasta la votación aumentó a $900, al otro día de la votación amentó un 32%, el costo empezó a valer $1100 y de ese precio volvió a subir a $1350”, hizo una comparación de los últimos meses.

“Hay muchas especulaciones en los precios. No es que no haya productos, sino que lo tiene guardado y no quieren vender”, manifestó en cuanto al comportamiento de los mayoristas.

El Gobierno anunció medidas de ajuste

el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció las primeras medidas de ajuste del Gobierno, que incluyen reducción de agencias del Estado, revisión de contratos y suspensión de pauta oficial.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario volvió a hacer referencia a la frase “no hay plata”. “Esto tiene que tener medidas concretas como fue la Ley de Ministerios y la reducción de estructura política”, sentenció.

Manuel Adorni vocero presidencial diciembre 2023 Télam

“En esta reducción de cargos políticos, la Argentina, en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a nueve, una baja del 50%. En términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106, en esta gestión pasaron a ser 54, una reducción del 49%. En términos de subsecretarías, pasaron de 182 a 140, una reducción del 23%. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%”, explicó.

Adorni planteó que “el objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo por cumplir lo prometido sino por evitar la catástrofe que nos encamina a una hiperinflación, que es el rechazo absoluto de la moneda y la espiralización en el incremento de los precios. La inflación que vamos a evitar seguramente sea más devastadora que la recordada de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y urgencia”.