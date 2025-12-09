9 de diciembre de 2025 Inicio
Compras de fin de año: hasta el 20% de los paquetes no llegan en el primer intento

El pico de la demanda que se produce en torno a las Fiestas incrementa las complicaciones logísticas, una ineficiencia que encarece los costos para las empresas y genera dolores de cabeza en ambos extremos de la cadena.

La entrega en última milla

La entrega en última milla, aspecto clave para el comercio electrónico.

Llega fin de año y comienza un pico en la demanda de productos online, que puede aumentar hasta cinco veces entre Black Friday, Cyber Monday y Navidad. Esto crea un escenario complejo para la logística, con hasta el 20% de los consumidores que no reciben el paquete en el primer intento, una ineficiencia que encarece los costos para las empresas y genera dolores de cabeza en ambos extremos de la cadena.

En un contexto donde el e-commerce ya representa 1 de cada 4 pesos del consumo total en Argentina, según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la capacidad de mover productos con rapidez y precisión se convierte en un factor estratégico para proteger ventas y márgenes.

"Durante estos picos estacionales vemos que la operación logística tradicional ya no alcanza. Quien no planifica con datos y no utiliza tecnología adecuada termina pagando con devoluciones, sobrecostos y clientes insatisfechos", señala Guillermo Castelli, CEO de QuadMinds, plataforma SaaS para ruteo y despacho de entregas.

Logística entrega delivery paquete e-commerce venta online

Los indicadores del sector muestran que las compañías enfrentan un desafío estructural. Durante las semanas de compras intensivas, el tráfico web puede aumentar entre tres y cinco veces, según datos de Hanseática, mientras que en toda Latinoamérica los volúmenes logísticos suelen duplicarse o incluso triplicarse durante Black Friday y Cyber Monday.

A este contexto se suma el creciente costo de la ineficiencia: una entrega fallida puede representar hasta u$s17 por orden, y fin de año multiplica ese riesgo. Incluso en mercados maduros, hasta el 20% de los consumidores no reciben el paquete en el primer intento, según Harvard Business Review, lo que incrementa los costos operativos y deteriora la experiencia del cliente.

A esto se suma un consumidor más exigente, que quiere entregas rápidas, seguimiento en tiempo real y flexibilidad para elegir dónde y cuándo recibir sus productos. Si la logística no está alineada, el impacto se traduce en ventas perdidas, reclamos y pérdida de reputación.

Cuánto pierde una empresa cuando falla su logística

En un contexto donde la demanda se dispara y los plazos se acortan, cada ineficiencia logística tiene un impacto directo en la rentabilidad. Según estudios de la industria, los costos de última milla representan entre el 40% y el 55% del gasto logístico total, y una reentrega puede incrementar esos costos entre un 25% y un 30% adicionales.

A esto se suma que, según distintas consultoras, entre el 8% y el 12% de las ventas online pueden perderse durante picos de demanda simplemente por problemas en la entrega o falta de coordinación con el consumidor.

Para compañías que procesan miles de órdenes por día, estos desvíos pueden significar pérdidas equivalentes al 2% o 3% de la facturación semanal, sólo por reprocesos, devoluciones, combustible y horas operativas.

"Las empresas que llegan preparadas al fin de año no son las que más flota tienen, sino las que mejor usan los datos. La última milla dejó de ser un gasto operativo: hoy es uno de los mayores determinantes de rentabilidad para cualquier empresa que vende online", añade el ejecutivo de QuadMinds.

