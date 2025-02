Cómo funciona y cuáles son los riesgos del proyecto cripto promocionado por Javier Milei que provocó millonarias pérdidas

En el mismo sentido, aclaró que “suelen tener un alto contenido especulativo, ya que su valor se dispara o se desploma según el interés de la comunidad, sin una base económica real que lo respalde" y recordó Dogecoin (DOGE), la primer meme coin de alcance masivo de la historia, creada en 2013 como una parodia de Bitcoin, utilizando la imagen del perro Shiba Inu. "Lo que empezó como una broma se convirtió en un fenómeno global, impulsado por comunidades en foros como Reddit y hasta por figuras como Elon Musk”, explicó.

En este marco y en base a la teoría, lo ocurrido con $LIBRA tendría características similares a la de un movimiento "rug pull" donde los primeros tenedores se alzaron con grandes sumas de dinero al retirar la liquidez, en un momento de suba y previo al desplome en la cotización.

cripto 2.JPG El gráfico con la disparada en el valor de $LIBRA y previo al derrumbe en su cotización, tras el anuncio de Javier Milei.

"La mayoría de estas monedas terminan perdiendo valor con el tiempo, lo que las convierte en apuestas arriesgadas dentro del ecosistema cripto", sumó la directora de MUBIT.

Ante la consulta si lo que promocionó Javier Milei fue una estafa, Daiana detalló que "si bien las meme coin no representan persé una estafa, al tener alto contenido especulativo y no estar sustentadas en una propuesta de valor, sino simplemente en la diversión o en que muchas personas confíen, son altamente riesgosos. Son proyectos que tienen más las características de juegos de azar que de un proyecto cripto con una infraestructura propia”.

Cuáles son los movimientos a los que se exponen los inversores de proyectos criptos

Banegas explicó que "cuando los proyectos son tan nuevos, especulativos o tan débiles, es fácil manipular el mercado de esa moneda" y se exponen a dos tipos de estafas habituales: uno son los Rug Pull, que es de las características a las que responde la iniciativa promocionada por Milei. "Se conoce como tirar de la alfombra. Mientras hay un grupo de personas inyectando liquidez, los mismos desarrolladores del proyecto están quitándole la misma”, detalló.

“Otra modalidad similar, pero no igual, se llama Pump and Down que es lograr el acuerdo de varios actores para hacer generar demanda de la moneda, para que el precio suba a determinado valor. Empiezan desde cero, a poner determinado dinero, logran que terceros pongan planta y cuando la moneda tiene el valor que quieren hacen un cambio de token por otra moneda más estable y lo que pasa es que las personas conservan en sus billeteras virtuales el token que estaban comprando, pero ya no vale nada porque el proyecto perdió liquidez”, sumó a especialista.

Pump and Dump

Este esquema se basa en inflar artificialmente el precio de una criptomoneda para atraer a inversores incautos y luego vender en el punto más alto. Un grupo de personas (a veces con ayuda de influencers o celebridades) empieza a promocionar masivamente una moneda poco conocida, generando hype en redes sociales y foros. A medida que más gente compra, el precio sube rápidamente (pump). Cuando los creadores y primeros compradores logran suficientes ganancias, venden en masa (dump), provocando una caída abrupta del precio y dejando a la mayoría de los inversores con pérdidas.

Rug Pull

Conocido como "tirón de alfombra", este movimiento ocurre cuando los creadores de una criptomoneda o un proyecto DeFi desaparecen con los fondos de los inversores. A diferencia del Pump and Dump, donde los organizadores venden sus propios tokens, en un Rug Pull los desarrolladores pueden hacer varias trampas:

Retiran la liquidez: crean un token en una plataforma como Uniswap, hacen que la gente compre y luego eliminan la liquidez, dejando a los inversores sin forma de vender.

crean un token en una plataforma como Uniswap, hacen que la gente compre y luego eliminan la liquidez, dejando a los inversores sin forma de vender. Bloquean ventas : diseñan contratos inteligentes que impiden que otros vendan sus tokens mientras los creadores sí pueden hacerlo.

: diseñan contratos inteligentes que impiden que otros vendan sus tokens mientras los creadores sí pueden hacerlo. Cierre repentino del proyecto: un equipo lanza un proyecto con promesas atractivas, recauda fondos y luego desaparece sin cumplir nada.

Qué pasó con la meme coin de Donald Trump en Estados Unidos

Para Banegas, es necesario hacer una salvedad al comparar la situación ocurrida con Milei con la del presidente de los Estados Unidos: "Las monedas de Trump y Melania no fueron impulsadas cuando estaban en ejercicio de sus funciones sino cuando era el presidente electo y todavía no había asumido".

Ademas, "se comunica como una meme coin, directamente en este tono lúdico. Y a diferencia de la que promocionó Milei, que prometía ayudar a los emprendedores o la industria nacional, sale directamente diciendo que es una meme coin”.

trump firma Lo ocurrido con Milei y la meme coin $LIBRA, poco tiene que ver con la situación vivida por Trump en Estados Unidos.

Por tal motivo, reconoce la titular de Mujeres en Bitcoin, que "eso es importante en la promesa que se entabla con la gente que va a invertir. No es lo mismo. No tiene la misma sustentabilidad y la misma comunidad uno que otro proyecto”

“Luego sí se dio un fenómeno similar en cuanto a que hubo un corrimiento en la liquidez, pero allí pasó que toda la liquidez estaba en la moneda de Trump, cuando Melania Trump anuncia su meme coin se traslada allá. Provoca un cambio en el precio de la moneda y una apreciación de la otra que después finalmente también tiene una fuerte corrección de precio”, detalló.

Las responsabilidades que le caen a Javier Milei por promocionar la cripto $LIBRA

En nuestro país no está específicamente regulada la actividad de los influencers o personalidades sobre promoción de este tipo de productos, como si ocurre en Europa. "La realidad es que, por la normativa de Defensa al Consumidor, quien promociona un producto es pasible de recibir sanciones si tenía algún tipo de vicio, defecto, malicia o cuestión especulativa”, sostuvo Banegas.

Y trajo a la charla lo que ocurre en el viejo continente y los Estado Unidos donde "sí se desarrolló una normativa donde específicamente, por ejemplo, a la actriz Lindsay Lohan la condenan penal y civilmente y paga una multa por haber promocionado estafas cripto” .

“Los influencers que promocionaban estos proyectos, se excusaban en su desconocimiento técnico y sus seguidores resultaban estafados. Ese es el estándar de conducta", explicó.

En este sentido, al momento de hablar sobre cierto grado de responsabilidad de Milei, Banegas infiere en que "el hecho de que una autoridad, en pleno ejercicio de sus funciones, por ignorancia o por convivencia, ayude a la difusión de un proyecto tan riesgoso como el que caracterizó esto, independientemente si haya devenido en una estafa o no, ya que todavía no estamos ante una denuncia o proceso judicial donde se pueda asegurar la consecución de un delito, lo que sí podemos decir es que es de alto riesgo, y el estándar de conducta debido debería haber sido alto".

“Desde un punto de vista de responsabilidad lo haya hecho quien lo haya hecho, es grave”, remarcó.

Golpe a la industria cripto

Sobre el final, la presidenta de Mujeres en Bitcoin, considera que lo ocurrido es negativo para la industria de las criptomonedas y "realmente un golpe a los profesionales y a la experiencia que hay acumulada en nuestro país en el marco tecnológico".

"Y sobre todo perjudica la mismo Gobierno que si el día de mañana decide hacer algún tipo de acción como la que tiene el Salvador de atesorar Bitcoins como parte del Tesoro, ya se ven manchados y están teñidos de una sospecha diferente para la ciudadanía”, analizó.

En ese sentido, hizo un llamado a quienes ejercen hoy por hoy la función pública, "a que se acerquen a la industria, que se acerquen a los referentes y más allá de las banderías políticas, estamos todos dispuestos a colaborar, ayudar y construir para que esta tecnología tenga una adopción real y sea una herramienta de transparencia y no un manto más de sospecha”.

“Es una pena que se haya optado por este camino de una pobre asesoría o un acompañamiento inadecuado en cuanto a los conocimientos del Presidente”, concluyó.