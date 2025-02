Así fue la frenética suba y el desplome de la criptomoneda que promocionó Javier Milei

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)" afirmó Milei al borrar el tuit donde llamó a invertir en la criptomoneda Libra.

¿Qué tan frenética fue la suba de la cripto? Los gráficos reflejan que minutos antes de las 18, la cotización de la criptomoneda alcanzaba una capitalización de mercado de 4,5 mil millones de dólares y a los pocos minutos se retiraron 87,4 millones de dólares en manos de muy pocos inversores.

"Luegose puede ver la caída, que es abrupta y brutal. Ahí muchos comienzan a advertir que algo estaba pasando, empiezan a salir y vender. Pero claro, vendés a un monto por mucho menos. Es decir, ya perdiste un montón de plata", señaló el periodista de C5N Pablo Messina en el programa Bien de Sábado. De hecho, su caída en la capitalización fue de u$s4,4 mil millones.

cripto 2.JPG

El conductor de El Diario C5N y director de Ámbito, Julián Guarino, señaló el poémico accionar del Presidente al promocionar la criptomoneda porque "además de una cuestión que involucra la ética y la moral, tiene también un impacto real en términos de lo financiero. Milei ayer promocionó algo que en términos generales en el mercado financiero se llama hacer oferta pública de un valor, lo que involucra muchísima responsabilidad y por la cual el propio Estado tiene que en principio autorizar".

"En esa oferta que hizo el Presidente por medio de sus redes sociales, está vulnerando una de las reglas básicas de cualquier compañía que quiera llevar adelante un emprendimiento de carácter financiero. Uno necesita la autorización de la Comisión Nacional de Valores para poder hacer oferta pública, y eso no tuvo lugar", agregó en su análisis.

¿Qué es $LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.