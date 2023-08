Comercio electrónico: la facturación en el primer semestre de 2023 creció un 125% interanual

Según el estudio, se vendieron en la primera mitad del año 144,8 millones de unidades a través de 102 millones de órdenes de compra, con un ticket promedio por $24.103, lo que sumó una facturación total de $2,4 billones.

Andrés Zaied, presidente de CACE, destacó que se registró un "cuádruple incremento: hubo más facturación, con más órdenes, más usuarios que compraron por primera vez y un crecimiento del canal online".

"Me sorprendió gratamente, sabemos que estamos en un mercado en crecimiento pero cuando vemos los números me da alegría. Hay mucho por hacer y por crecer, mucho por poner al usuario en el centro, no de manera romántica sino de manera activa", subrayó.

La facturación aumentó un 125%, 11 puntos por encima de la inflación del período, que según el Indec alcanzó 113,4%. Las órdenes de compra aumentaron un 12% y hubo un 8% de compradores que realizaron su primer consumo online. El director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti, definió que se trató de "un crecimiento impulsado por la incorporación de nuevos compradores", ya que hubo más gente concretando transacciones, aunque con menos frecuencia y con un ticket promedio menor, teniendo en cuenta la inflación.

Zaied celebró que la expansión estuviera apuntalada especialmente por las regiones noroeste y noreste. "El ecommerce se consolida y crece en el interior del país, me parece fabuloso, más en el contexto en que estamos", enfatizó. Además, el peso del canal online sobre el total de ventas creció 1% y alcanzó el 15%.

El informe también arrojó otros datos, como las categorías con mayor facturación y más unidades vendidas. Ambos ránkings son liderados por el rubro Alimentos y bebidas. En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito fueron el más utilizado, preferido por el 75% de los consumidores, y el 84% eligió pagar en 6 cuotas. Respecto a la logística, el envío a domicilio volvió a liderar, con el 67%.

Ecommerce: el panorama para el segundo semestre de 2023

Respecto al escenario de la segunda mitad del año, luego de los aumentos de precios y la retracción que siguió a la devaluación del 22% implementada por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras las PASO del 13 de agosto, Marcos Pueyrredón, del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, se mostró optimista y planteó que "en crisis o tiempos de incertidumbre, los canales digitales fueron ventanas de oportunidad para los consumidores".

"Tenemos la incertidumbre pero el Cyber Monday, que va a empezar el 31 de octubre, entre las elecciones generales y un posible balotaje, siempre rompe todos los récords. Este evento y el Hot Sale son los grandes termómetros", afirmó.

"Pese a la caída, por temas de conveniencia la gente va a seguir comprando online. Cuando hay que salir corriendo a comprar, el ecommerce es un gran aliado", sostuvo Sambucetti.

Zaiad, por su parte, evaluó que, si bien "la cantidad de transacciones probablemente acompañe los vaivenes de la economía, cuando hay temor en el consumidor se refugia en una compra".

Primer semestre 2023 de comercio electrónico: las categorías que más facturaron

Alimentos y bebidas Hogar, muebles y jardín Pasajes y turismo Electrodomésticos y aires acondicionados Accesorios para motos, autos y otros vehículos

Primer semestre 2023 de comercio electrónico: las categorías con más unidades vendidas